Concorso Agenzia Dogane 40 dirigenti, prova preselettiva: cosa studiare e come prepararsi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 5 novembre 2021, è stato pubblicato il nuovo bando del Concorso Agenzia Dogane, per titoli ed esami, destinato all’assunzione di 40 dirigenti, a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici centrali e periferici, di cui un posto riservato alla Provincia autonoma di Bolzano.

Di seguito forniamo un approfondimento sulla prova preselettiva prevista dal bando: le materie oggetto d’esame, cosa studiare e come prepararsi al meglio.

Ricordiamo, inoltre, che sono gli ultimi giorni per partecipare: la domanda deve essere presentata in forma esclusivamente digitale, tramite il portale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, raggiungibile dal sito istituzionale www.adm.gov.it, entro e non oltre le ore 16 del 5 dicembre 2021.

Di seguito il Manuale per prepararsi alla prova preselettiva. In fondo all’articolo troverete il video di approfondimento del professor Giuseppe Cotruvo riguardo le prove del concorso e come prepararsi al meglio alla prova preselettiva.

Concorso Agenzia Dogane 40 dirigenti: posti

I 40 posti messi a disposizione dall’Agenzia delle Dogane sono suddivisi per codice di concorso come di seguito:

Settore amministrativo-contabile, n. 12 posti cui 1 riservato alla Provincia autonoma di Bolzano – codice concorso ADM/DIR-AMM

posti cui riservato alla Provincia autonoma di Bolzano – codice concorso ADM/DIR-AMM Settore economico, n. 4 posti – codice concorso ADM/DIR-EC

posti – codice concorso ADM/DIR-EC Settore legale, n. 6 posti – codice concorso ADM/DIR –LEG

posti – codice concorso ADM/DIR –LEG Settore internazionale, n. 1 posto – codice concorso ADM/DIR-INT

posto – codice concorso ADM/DIR-INT Settore chimico-biologo, n. 6 posti – codice concorso ADM/DIR-LAB

posti – codice concorso ADM/DIR-LAB Settore tecnico, n. 6 posti – codice concorso ADM/DIR-TCN

posti – codice concorso ADM/DIR-TCN Settore statistico informatico, n. 4 posti – codice concorso ADM/DIR-INF

posti – codice concorso ADM/DIR-INF Settore medico, n. 1 posto – codice concorso ADM/DIR-MED

Concorso Agenzia Dogane 40 dirigenti: procedura

La procedura di selezione che i candidati al concorso dovranno affrontare consiste nelle seguenti prove:

una prova preselettiva ;

; una prova scritta a contenuto tecnico-pratico;

una prova orale: consiste in un colloquio sulle materie indicate per ciascun codice di concorso dal bando, all’osservazione e alla valutazione comparativa delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali dei candidati, secondo metodologie standard riconosciuti;

valutazione dei titoli: viene resa nota ai candidati prima dell’effettuazione delle prove

orali.

Nell’ambito della prova orale, è accertata la conoscenza della lingua inglese, la capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all’uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete.

Inoltre, ricordiamo che per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, le prove scritte e la prova orale, i concorrenti devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Concorso Agenzia Dogane 40 dirigenti: preselezione

Qualora il numero delle domande di partecipazione per ciascun codice di concorso sia pari o superiore a tre volte il numero rispettivo dei posti messi a concorso potrà essere effettuata una prova preselettiva.

Come si legge nel bando ufficiale, la prova sarà unica per tutti i codici di concorso, potrà svolgersi anche in giorni diversi non consecutivi e consisterà in un test, da risolvere in 60 minuti, composto da 60 quesiti a risposta multipla con tre opzioni di risposta, di cui una sola esatta, così articolato:

20 domande attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva e di

ragionamento logico matematico,

ragionamento logico matematico, 20 concernenti elementi di diritto penale e le funzioni della polizia giudiziaria,

10 di lingua inglese e dieci di conoscenza base degli strumenti di

office automation.

Inoltre, entro 10 giorni antecedenti allo svolgimento della prima giornata di prove preselettive sarà pubblicata la banca dati di 5000 quesiti dalla quale verranno estratte le domande da somministrare in ciascuna seduta d’esame.

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano conseguito il punteggio di almeno 42/60.

Concorso Agenzia Dogane 40 dirigenti: diario prova

Il bando di concorso sottolinea che tutte le comunicazioni relative alle date e alle sedi, anche decentrate, di svolgimento della prova preselettiva saranno rese note tramite avviso pubblicato nel sito internet ufficiale dell’Agenzia delle Dogane il giorno 28 gennaio 2022.

Concorso Agenzia Dogane 40 dirigenti: come prepararsi

Per la preparazione al concorso consigliamo il seguente volume, il quale propone una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati durante la prova preselettiva, ovvero:

ragionamento logico;

elementi di Diritto penale;

funzioni di Polizia giudiziaria;

inglese (quiz);

strumenti di Office automation.

Ricordiamo che la prova preselettiva sarà unica per tutti i codici di concorso.

Per completare la propria preparazione i candidati potranno inoltre usufruire del simulatore di quiz online per verificare quanto appreso e, soprattutto, potranno partecipare al Webinar a cura del prof. Giuseppe Cotruvo dedicato alla risoluzione di alcuni quesiti di logica della banca dati (dopo la sua pubblicazione).

Inoltre, nella sezione online collegata al libro saranno disponibili anche alcune videolezioni di logica con tecniche di risoluzione e suggerimenti utili del prof. Cotruvo.

Manuale completo

Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano, Maggioli Editore

Il volume si presenta come strumento indispensabile di preparazione alla prova preselettiva del Concorso per 40 Dirigenti indetto dall’Agenzia delle Dogane e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2021, n. 88.

VIDEO PER PREPARARSI

Di seguito il video di approfondimento del professor Giuseppe Cotruvo con tutti i consigli utili per prepararsi alla prova preselettiva del concorso:







