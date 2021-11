Quanto costa rifare un bagno: i prezzi per ogni intervento

Il bagno è una delle parti più importanti della casa, l’ambiente destinato alla cura, all’igiene e alla bellezza della persona. Quando arriva il momento di ristrutturarlo, sorgono incertezze e preoccupazioni: quali interventi bisogna effettuare, quanto tempo è necessario per completare i lavori, ma soprattutto quanto costa rifare un bagno?

I costi della ristrutturazione di un bagno variano in base ai materiali utilizzati, alla tipologia di interventi, alla manodopera e alla qualità dei sanitari. Prima di iniziare i lavori, conviene consultare professionisti del settore, come quelli del network di Io Ristrutturo e Arredo, che informino il cliente su quanto costa rifare un bagno con indicazioni dettagliate e un preventivo trasparente.

In generale, il costo per il rifacimento del bagno si aggira intorno ai 300-1000 € al metro quadro. Ma vediamo cosa influisce sul suo costo complessivo: quelli che condividiamo di seguito sono prezzi indicativi per la ristrutturazione di un bagno suddivisi per tipologia di intervento.

I costi degli interventi per ristrutturare il bagno

I fattori che influiscono sul costo complessivo della ristrutturazione del bagno sono diversi: la dimensione dell’ambiente, gli impianti, la pavimentazione e i sanitari. Il primo intervento da considerare è la demolizione (piastrelle, pavimento, sanitari, eccetera) che in media costa tra i 500 e i 1.000 €.

Il passo successivo è la sostituzione dell’impianto idraulico con soluzioni più moderne. Questo intervento, che prevede l’installazione di tubature e dello scarico fognario, ha in genere un costo di 160-180 € a punto acqua, manodopera compresa. Si procede con gli interventi di predisposizione per l’impianto elettrico e quindi con l’installazione dei punti luce: i prezzi variano dai 25 ai 40 € per punto luce.

Si passa poi alla ristrutturazione delle pareti e dell’intonaco: il costo è compreso tra i 100 e i 400 €. Successivamente viene effettuata la posa del massetto e del pavimento: il primo lavoro costa in genere sui 30 € al metro quadro, mentre il secondo sui 50 € al metro quadro (il prezzo varia soprattutto in base alla tipologia di mattonelle utilizzate).

Conclusi i lavori per la pavimentazione, si prosegue con l’installazione dei sanitari, della vasca o della doccia. In questo caso il prezzo dipende anche dal design degli elementi da installare nel nuovo bagno. Il cambio vasca-doccia può costare tra i 700 e i 1.500 €, mentre l’installazione dei sanitari (wc e bidet) è compresa tra i 300 e i 1.200 €. L’ultimo intervento è la tinteggiatura per dare una rinfrescata alle pareti, con un costo che si aggira intorno ai 15 € al metro quadro.

Ristrutturare il bagno senza stress: la soluzione di Io Ristrutturo e Arredo

A questo punto esiste una sola certezza: non è possibile dare una risposta definitiva alla domanda “Quanto costa rifare un bagno?”. Gli elementi che incidono sul prezzo totale sono numerosi e non è facile scegliere la soluzione migliore per rinnovare il proprio bagno.

Il primo indizio di serietà e professionalità di una impresa di ristrutturazione è il preventivo. Il network di Io Ristrutturo e Arredo, presente in 90 negozi in tutta Italia, propone al cliente un preventivo chiaro e dettagliato, facile da leggere e con informazioni complete sui reali costi di un servizio di ristrutturazione e arredamento all inclusive.

Gli interior designer del network partono dalla proposta di arredo per realizzare il bagno proprio come il cliente lo desidera, con materiali certificati e made in Italy. Grazie all’elaborazione di un progetto coordinato, prevedono impianti ad hoc pensati in base ai mobili garantendo spazi comodi e funzionali, arredati secondo lo stile più gradito.

Inoltre, un unico referente si occupa della gestione dei documenti e del coordinamento dei cantieri per consentire al cliente di rinnovare l’abitazione senza affanni e turbamenti: con Io Ristrutturo e Arredo, realizzare la casa dei sogni diventa un’esperienza da vivere con entusiasmo e comodità!







© RIPRODUZIONE RISERVATA