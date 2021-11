Concorso Comune di Aradeo, 13 vari profili: chi partecipa e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 novembre 2021 è stata resa nota l’apertura di un nuovo concorso Comune di Aradeo, per esami, per la copertura di 13 posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato, pieno e parziale, di cui tre posti riservati ai volontari delle Forze armate.

I posti messi a disposizione per la procedura concorsuale sono suddivisi per profilo professionale come segue:

2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo , tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica D, posizione economica D/1;

, tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica D, posizione economica D/1; 7 posti di Istruttore Amministrativo , tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica C, posizione economica C/1, con riserva di tre posti riservati ai volontari delle Forze armate ex decreto legislativo n. 66/2010;

, tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica C, posizione economica C/1, con riserva di tre posti riservati ai volontari delle Forze armate ex decreto legislativo n. 66/2010; 4 posti di Agente Polizia Locale, tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali, categoria giuridica C, posizione economica C/1.

Vediamo ora nel dettaglio tutte le informazioni riguardo i requisiti necessari per partecipare al concorso, le modalità di invio della domanda e lo svolgimento delle prove d’esame previste dal bando.

Concorso Comune di Aradeo: chi può partecipare

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti per partecipare alla procedura concorsuale:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore ad anni 18;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione;

non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione a esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

degli obblighi di leva e del servizio militare; possesso della patente di guida B;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Sono richiesti, inoltre, i seguenti titoli di studio a seconda del profilo professionale per cui si concorre. Per i profili di Istruttore Amministrativo, categoria C, e di Agente di Polizia Locale è richiesto il Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado, di durata quinquennale.

Per il profilo di Istruttore Amministrativo Direttivo, categoria D, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento ante DM 509/99) in Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze Politiche o equipollenti;

Diploma di Laurea Specialistica (LS-DM 509/99) o di Laurea Magistrale (DM 270/04) equiparato ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009 n. 233;

Laurea Triennale di primo livello (Ldi cui al DM 270/2004) nelle classi di studio in Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze Politiche.

Concorso Comune di Aradeo: invio domande

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 19 dicembre 2021, esclusivamente mediante compilazione del modulo di domanda on-line collegandosi all’indirizzo web: https://www.gestioneconcorsipubblici.it/aradeo.

La domanda generata dal sistema dovrà essere stampata e conservata per essere

esibita il giorno fissato per la prova scritta. I candidati dovranno mostrare anche il documento di identità personale in corso di validità.

Per ulteriori informazioni consulta i bandi ufficiali:

Concorso Comune di Aradeo: prove d’esame

L’Amministrazione, in considerazione del numero delle candidature che perverranno, si riserva la facoltà di espletare una preselezione, che consisterà in quiz con risposte multiple predeterminate di cui una sola esatta, avente a oggetto le materie indicate come da programma delle prove scritte ed orali, oltre a quiz attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale.

Le prove d’esame a cui i candidati saranno sottoposti sono due:

prova scritta: sarà volta ad accertare il possesso delle competenze proprie della

professionalità ricercata e sarà costituita da quesiti a risposta multipla con risposte

già predefinite sulle materie specificate nel bando ufficiale del concorso;

sarà volta ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata e sarà costituita da quesiti a risposta multipla con risposte già predefinite sulle materie specificate nel bando ufficiale del concorso; prova orale: verterà sugli argomenti della prova scritta. Nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese. È altresì previsto, in sede di prova orale, l’accertamento della conoscenza dell’uso delle seguenti applicazioni informatiche: pacchetto Microsoft Office (Word, Excel); gestione posta elettronica e internet; capacità di utilizzo sistemi operativi, come Microsoft Windows.

Le singole prove di esame si considereranno superate dai concorrenti che avranno ottenuto una votazione di almeno 21/30.

Concorso Comune di Aradeo: come prepararsi

