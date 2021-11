Concorsi Regione Puglia 2022, bandi in arrivo per 721 assunzioni

Nuove assunzioni in arrivo con i Concorsi Regione Puglia 2022. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 10 novembre 2021 è stata resa nota l’approvazione della Convenzione tra Regione Puglia e Formez PA, per bandire un nuovo concorso pubblico aperto sia a candidati laureati che diplomati.

Inoltre la Regione, in una nota riguardo il suddetto piano di assunzioni, sottolinea che “i fabbisogni di personale espressi dalle strutture regionali e da acquisire nelle categorie C-D, con profilo tecnico, sono soddisfatte dal presente Piano mentre i profili amministrativi delle categorie C e D sono soddisfatti rispettivamente nella misura del 75% (categoria C) e 35% (categoria D). Qualora ci sia la differenza delle unità amministrative necessarie, come da intese dei direttori di Dipartimento (e figure parificate), queste saranno oggetto del prossimo Piano dei fabbisogni 2021-2023, da approvarsi entro l’anno 2021“.

Vediamo ora tutte le novità riguardo i prossimi concorsi della Regione Puglia e i posti messi a disposizione dei candidati.

Concorsi Regione Puglia 2022: posti disponibili

La prossima procedura di reclutamento sarà, dunque, destinata all’assunzione di un totale di 721 unità di personale a tempo indeterminato mediante realizzazione di due concorsi pubblici, per esami. I posti resi disponibili agli aspiranti candidati sono ripartiti in questo modo:

206 unità da inquadrare nella categoria B3;

306 unità da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1;

209 unità da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1.

Di questi, i primi due contingenti di assunzioni costituiranno un unico concorso.

Nel Bollettino regionale si legge, infatti, che “Nell’ambito della predetta Convenzione tra Regione Puglia e Formez Pa è disciplinata l’organizzazione e la realizzazione delle attività direttamente connesse alle procedure concorsuali per la selezione di n.721 unità di personale a tempo indeterminato mediante realizzazione di concorsi pubblici, per esami, per n. 206 unità da inquadrare nella categoria B3 e per n. 306 unità da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1 e di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 209 unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, da ripartirsi per Aree e profili professionali riportati negli allegati A, B e C alla deliberazione n. 1109 del 7 luglio 2021.”







