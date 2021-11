Concorsi Marina Militare, 63 Ufficiali: come partecipare

Nella Gazzetta Ufficiale numero 91 del 16 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Direttore Generale per il personale militare che riguarda l’indizione di 4 diversi concorsi per la copertura di un totale di 63 posti di Ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina militare, per l’anno 2022. I posti sono così ripartiti:

35 guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore ;

; 16 guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina ;

; 6 guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato

militare marittimo ;

; 6 guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso, per la particolarità delle posizioni richieste, è riservato ai militari in possesso di determinati requisiti. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti d’accesso, come fare domanda e quali sono le fasi in cui è articolata la selezione.

Concorsi Marina Militare, 63 Ufficiali: requisiti

Per partecipare ai concorsi in trattazione è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti generali:

essere in possesso della cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e di quelli disposti in applicazione dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

avere tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Ulteriori requisiti specifici variano in base al Corpo per il quale si intende concorrere, come ad esempio il titolo di studio richiesto, il limite di età e particolari abilitazioni, e sono esaustivamente elencati all’interno del bando. Si ricorda che il concorso è rivolto ai militari.

Concorsi Marina Militare, 63 Ufficiali: domanda

Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi del Ministero della Difesa, all’indirizzo concorsi.difesa.it. Per l’accesso al portale i concorrenti dovranno essere muniti di credenziali digitali, alternativamente:

SPID;

CIE;

CNS.

Sarà possibile fare domanda fino al 16 dicembre 2021. Al termine della procedura il sistema rilascerà una ricevuta, che dovrà essere stampata e portata con sé il giorno della prima prova concorsuale.

Concorsi Marina Militare, 63 Ufficiali: prove

Il concorso si articolerà attraverso le seguenti fasi:

due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale);

una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;

valutazione dei titoli di merito;

accertamenti psico-fisici;

accertamento attitudinale;

prova orale.

La prova scritta di cultura generale consisterà nella somministrazione di un questionario contenente 80 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 75 minuti e verterò su:

italiano;

storia;

educazione civica.

La prova scritta di cultura tecnico-professionale avrà una durata massima di sei ore, e consisterà in quesiti a risposta libera su argomenti previsti dai programmi d’esame, il cui elenco si trova nell’allegato C del bando.

La prova scritta per l’accertamento della lingua inglese consisterà invece in una serie di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 35 minuti.

Si legge nel bando che le prove scritte “avranno luogo presso il Centro di Selezione della Marina militare di Ancona, via della Marina n. 1, con inizio presumibilmente dal mese di gennaio 2022.”

La valutazione dei titoli avverrà solo per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cultura tecnico-professionale. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari

a 10/30, mentre l’elenco dei titoli valutabili è riportato all’interno del bando.

I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale, che verterà sulle materie d’esame descritte nel sopraccitato Allegato C del bando. La prova avrà luogo presso l’Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72, indicativamente nel mese di luglio 2022.







© RIPRODUZIONE RISERVATA