Superbonus 110%, Decreto antifrode in Gazzetta: cosa prevede

In vigore dal 12 novembre il Decreto-legge n. 157/2021 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche“, contenente una serie di misure volte a vigilare sulle possibili frodi in materia di Superbonus 110%, licenziato dal Governo con il Consiglio dei Ministri numero 46 del 10 novembre 2021.

Il Decreto riguarda in particolare il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi. Viene esteso l’obbligo del visto di conformità, previsto in precedenza solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche all’utilizzo diretto del Superbonus da parte del beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Ulteriori misure riguardano l’Agenzia delle Entrate che, ai fini del controllo preventivo, potrà sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura che presentano particolari profili di rischio.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi in dettaglio tutte le novità del Decreto antifrode sul Superbonus 110%.

Superbonus 110%: estensione visto di conformità

Come anticipato, la grande novità del Dl 10 novembre 2021, n. 157 riguarda l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche ai beneficiari che intendono utilizzare direttamente il credito in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Vi è però un’eccezione: l’estensione non si applica nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. Il Decreto antifrode infatti va a intervenire sul decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungendo al comma 11 dell’articolo 119 il seguente periodo:

“In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate,

ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il

predetto visto di conformità.”

Inoltre, l’obbligo viene esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%.

Superbonus 110%: controlli preventivi

Al fine del rafforzamento dei controlli preventivi, l’articolo 2 del Decreto antifrode prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito “può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio.”

I profili di rischio vengono individuati in base a criteri che si riferiscono:

alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati

presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni che riguardano il Superbonus.

Se dall’esito del controllo si confermano i rischi di una possibile frode, “la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione“. In caso contrario, alla fine del periodo di sospensione la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. L’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Criteri, modalità e termini di questi controlli preventivi verranno stabiliti con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a non procedere all’acquisizione del credito nei casi in cui:

si sospetta che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;

ad alto rischio.

Superbonus 110%: il ruolo dell’Agenzia delle Entrate

Vengono rafforzati i poteri dell’Agenzia delle Entrate in relazione al controllo delle agevolazioni del Superbonus 110% e dei contributi a fondo perduto introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per il recupero degli importi versati e non dovuti, l’Agenzia procede con un atto

di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Questo dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.







