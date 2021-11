Concorso Regione Lombardia, 100 specialisti area tecnica: come partecipare

Nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 12 novembre 2021 è resa nota l’apertura di un nuovo Concorso Regione Lombardia, per l’assunzione di 100 specialisti in area tecnica presso la Giunta Regionale, con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato.

Ogni candidato potrà candidarsi su uno o più tra i seguenti profili professionali:

Specialista area tecnica esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO per 23 posti;

Specialista area tecnica in DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI per 23 posti;

Specialista area tecnica in LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE per 23 posti;

Specialista area tecnica in MATERIA AMBIENTALE per 23 posti;

Specialista area tecnica ambito INFORMATICO – STATISTICO per 8 posti.

Vediamo nel dettaglio tutti i requisiti richiesti, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste.

Concorso Regione Lombardia: requisiti

Per partecipare alla procedura concorsuale, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

essere cittadini italiani ovvero essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001, fatta salva in tal caso l’adeguata conoscenza della lingua italiana che verrà accertata nel corso della prova;

aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, secondo le vigenti disposizioni di legge, fatta salva l’indicazione delle ragioni dell’eventuale mancato godimento;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, fatta salva l’indicazione delle ragioni dell’eventuale esclusione;

non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

idoneità fisica all’impiego e alle mansioni. L’Amministrazione, prima dell’assunzione, ha facoltà di sottoporre i candidati utilmente collocati in graduatoria a visita medica preventiva, in base alla normativa vigente;

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.

Inoltre, i candidati dovranno essere in possesso di una laurea triennale, laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in area disciplinare scientifico tecnologica fra quelle indicate nell’Allegato Bando di concorso, secondo quanto richiesto da ogni profilo.

Concorso Regione Lombardia: invio domande

La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 30 novembre 2021, esclusivamente online, attraverso il portale di Regione Lombardia dedicato ai bandi www.bandi.regione.lombardia.it, per accedere al quale occorre registrarsi e autenticarsi:

con il PIN della tessera sanitaria CRS/TS-CNS; con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); con la CIE.

Concorso Regione Lombardia: prove d’esame

Il concorso è espletato in base a un’unica prova scritta suddivisa in due macrocategorie di

argomenti:

una prima parte riguardante argomenti di carattere generale: Quiz logico-deduttivi; Titolo V della Costituzione italiana; Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia; Legge 241/90 con particolare riferimento al procedimento amministrativo; Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della corruzione (L.190/2012, D.Lgs 39/2013, D.Lgs 33/2013); Traduzione di un breve testo in lingua inglese;

una seconda parte riguardante argomenti di carattere specifico del profilo.

L’unica prova scritta si svolgerà da remoto nei giorni dal 13 al 17 dicembre 2021.

