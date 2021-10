Concorso Ufficio Processo: prove scritte entro novembre

**Aggiornamento del 28/10/2021: in un intervento al Csm (Consiglio superiore della magistratura), la Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha annunciato che le prove scritte del Concorso Ufficio Processo si svolgeranno entro la fine del mese di novembre.

Secondo quanto anticipato dalla Ministra Cartabia: “Oggi siamo ad un passaggio essenziale, perché a breve, a novembre, si svolgeranno le prove riguardanti il primo contingente di 8.171 addetti” (per il quale sono arrivate più di 66mila candidature) e ha aggiunto ancora: “Occorrerà nel frattempo, entro dicembre, che i capi degli Uffici provvedano ad elaborare i piani organizzativi. Si sta nel frattempo per aprire anche un nuovo bando per altre 5.410 unità, tra statistici, personale informatico, tecnici: tutte figure necessarie al riammodernamento profondo del sistema giustizia“.

**Aggiornamento al 26/10/2021**. Ultime importanti novità sul fronte Concorso Ufficio Processo per 8171 addetti: i vincitori saranno assunti ed entreranno in funzione da febbraio 2022. A renderlo noto il Ministero della giustizia, che inoltre ha messo nero su bianco le funzioni e i ruoli che il personale svolgerà, una volta fatto il trasloco sulle scrivanie degli uffici ministeriali.

Ciò fa presagire che non manca molto alla pubblicazione della data della prova scritta.

Cosa faranno e come lavoreranno in concreto gli 8171 addetti assunti? Saranno impegnati nello studio dei fascicoli e predisposizione dele schede riassuntive per procedimento; supporto al giudice nel compimento di attività pratiche e di facile esecuzione (ad esempio verificare che il fascicolo sia completo, individuare i difensori, il rispetto dei termini, ecc); supporto per bozze dei provvedimenti; controllo e gestione della pendenza di istanze; organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo; condivisione di riflessioni e proposte su eventuali criticità; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; raccordo con il personale addetto alle cancellerie; ricostruzione del contesto normativo; supporto per indirizzi giurisprudenziali.

Leggi qui l’avviso

**Aggiornamento del 10/08/2021**. Entra nel vivo la stagione dei concorsi per le assunzioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra i vari progetti per il rilancio del Paese è prevista la riforma della Giustizia e a questa è legata l’assunzione di oltre 20.000 unità di personale. Trattandosi di progetti con scadenza 2026, tutte le assunzioni legate al PNRR saranno a tempo determinato. Tra queste assunzioni si inseriscono le 16.500 unità per l’Ufficio per il processo. Nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 9 agosto 2021 è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per il primo contingente di 8.171 addetti all’Ufficio del processo.

Il concorso è rivolto a giuristi, ma anche a laureati in Economia e Commercio e in Scienze Politiche, se pur in piccola parte. La selezione prevede modalità semplificate, in particolare il concorso si svolgerà attraverso un’iniziale valutazione dei titoli valida come preselezione e una sola prova scritta.

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo su questa, sulle modalità di svolgimento e sul programma d’esame. Sul catalogo Maggioli editore è inoltre già disponibile in pre-ordine il manuale per la preparazione alla prova scritta. In alternativa, il volume è disponibile anche su Amazon.

Concorso Ufficio del processo, 8171 addetti: domanda

La pdomanda di partecipazione al concorso va presentata esclusivamente attraverso il portale Step One 2019, collegandosi all’indirizzo “ripam.cloud“. Sarà possibile fare domanda fino al 23 settembre 2021.

Per l’accesso alla procedura occorre essere in possesso di credenziali SPID, mentre per la partecipazione sono richiesti:

indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata (PEC);

(PEC); pagamento della quota di partecipazione di 10 euro, effettuabile seguendo le indicazioni in fase di presentazione della domanda.

Concorso Ufficio del processo, 8171 addetti: prova scritta

Si legge nell’articolo 3 del bando che accederanno alla prova scritta un numero di candidati 20 volte superiore dei candidati a concorso in ciascun distretto oltre a eventuali ex aequo, il cui elenco sarà definito al termine della valutazione dei titoli iniziale.

La prova scritta si svolgerà esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, e potrebbe essere svolta presso sedi decentrate con più sessioni consecutive e non contestuali.

La prova sarà unica per tutti i codici di concorso, e sarà composta da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punto;

mancata risposta: 0 punti;

risposta sbagliata: – 0,375 punti.

Il punteggio della prova sarà espresso in trentesimi e di conseguenza il punteggio massimo ottenibile sarà di 30/30. La prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

Il bando specifica che, durante la prova, “i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi e appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari e qualsiasi dispositivo idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione di dati.”

Come già anticipato, la prova si svolgerà attraverso strumenti informatici e piattaforme digitali. Al termine del tempo previsto per lo svolgimento della prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato sino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva, il candidato ha la possibilità di correggere le risposte già date.

Ogni comunicazione sulla prova scritta sarà effettuata attraverso il portale “Step One 2019“.

Concorso Ufficio del processo, 8171 addetti: programma d’esame

Le 40 domande che andranno a comporre la prova scritta verteranno sulle seguenti materie:

diritto pubblico;

ordinamento giudiziario;

lingua inglese.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati delle domande d’esame prima dello svolgimento della prova scritta.

Concorso Ufficio del processo, 8171 addetti: come prepararsi

Il volume di Luigi Tramontano contiene una sezione teorica e una selezione di test con

risposta commentata di Diritto pubblico e Ordinamento giudiziario. Segue un’ampia selezione di quesiti a risposta multipla di lingua inglese con un nutrito commento grazie al quale è possibile ripassare le regole grammaticali. Nella sezione online sono inoltre disponibili gli aggiornamenti normativi, alcuni approfondimenti contenutistici e un simulatore di quiz per continuare ad esercitarsi in vista della prova.

Il volume è disponibile sul catalogo Maggioli Editore, in alternativa è disponibile su Amazon o cliccando sul box sottostante.

8171 POSTI Ufficio per il processo MINISTERO GIUSTIZIA Luigi Tramontano, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume è un ottimo strumento di studio per la preparazionealla prova scritta del Concorso per il reclutamentoa tempo indeterminato di 8171 addettiall’Ufficio per il processo presso il Ministero dellaGiustizia (G.U. 6 agosto 2021, n. 62).La selezione dei candidati avverrà attraverso una...



Quiz svolti e commentati Il volume è un ottimo strumento di studio e ripasso per la preparazione alla prova scritta. Contiene, infatti, una ricca selezione di quiz a risposta multipla svolti e commentati su tutti gli argomenti previsti dal bando:

– Diritto pubblico;

– Ordinamento giudiziario;

– Lingua inglese.







