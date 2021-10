Concorso Comune di Massa, 12 istruttori e specialisti di Polizia Municipale

E’ stato indetto un nuovo Concorso Comune di Massa, per esami, per la copertura di 12 posti di istruttore e specialista di polizia municipale, a tempo indeterminato, così suddivisi:

8 posti di istruttore di polizia municipale ;

di ; 4 posti di specialista di polizia municipale.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Comune di Massa: requisiti

Per poter partecipare ai concorsi, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali necessari per l’accesso alla procedura concorsuale:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

posizione regolare in relazione agli obblighi militari, solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985;

non aver prestato servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998 n.230 essendo vietato, a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, di partecipare ai concorsi per impieghi che comportino l’uso delle armi ai sensi dell’art. 15, comma 7, della stessa legge n. 230/98;

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato

patente di guida di categoria B;

possesso dell’idoneità psico-fisica per l’espletamento delle mansioni richieste dal profilo di agente di polizia locale;

disponibilità incondizionata al porto e all’uso delle armi;

essere in possesso dei requisiti fisico- attitudinali di cui all’art.42 del Regolamento del

età compresa tra i 18 e i 35 anni per il profilo di istruttore di polizia municipale.

Inoltre i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli di studio, a seconda del profilo professionale per cui si concorre:

Specialista di polizia municipale: diploma di laurea triennale nuovo ordinamento, ovvero diploma di laurea vecchio ordinamento in materie giuridiche, economiche o scienze politiche, per l’accesso a posti di categoria D ( art.41, comma 3, lettera C punto 2 Regolamento del Corpo Polizia

consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Concorso Comune di Massa: invio domande

La domanda di partecipazione è presentata esclusivamente in modalità digitale tramite il portale dei “Servizi on line” del Comune di Massa raggiungibile dalla “home page” del Comune di Massa www.comune.massa.ms.it, entro e non oltre le ore 12 del 10 novembre 2021.

Il servizio on line per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso è utilizzabile previa autenticazione digitale e i candidati possono utilizzare i seguenti strumenti di accesso:

la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

la propria Tessera Sanitaria Elettronica – Carta Nazionale dei Servizi (TSE/CNS);

la propria Carta di Identità Elettronica (CIE).

Concorso Comune di Massa: prove d’esame

La procedura concorsuale consiste in tre fasi:

prova scritta: consiste in domande a risposta multipla sulle materie indicate nel bando;

consiste in domande a risposta multipla sulle materie indicate nel bando; colloquio per verificare il possesso dei requisiti psico- attitudinali;

per verificare il possesso dei requisiti psico- attitudinali; prova di abilità.

