Concorso Emilia Romagna, 85 posti per Centri Impiego: ultimi giorni per partecipare

Ultimi giorni per fare domanda di partecipazione al Concorso Emilia Romagna, finalizzato all’assunzione di 85 unità di personale presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, con contratto di formazione e lavoro (CFL), della durata di 10 mesi, di 85 unità di personale di categoria C, in posizione lavorativa standard “Assistente in Politiche del Lavoro”.

Il termine ultimo per inoltrare l’istanza di partecipazione è fissato al 29 novembre 2021. Di seguito un approfondimento su come partecipare al concorso, come prepararsi alla procedura selettiva ed il volume utile per la preparazione delle prove.

Concorso Emilia Romagna: come partecipare

Uno dei requisiti indispensabili per poter partecipare al Concorso Emilia Romagna è il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità); dunque non è richiesto il conseguimento di una laurea per ricoprire il profilo professionale messo a concorso.

Nella domanda di candidatura dovrà essere selezionata la tipologia del percorso (liceale,

tecnico, professionale, magistrale, artistico) e specificato il titolo conseguito.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate in modalità esclusivamente telematica entro e non oltre le ore 13 del 29 ottobre 2021, attraverso questo portale.

Si ricorda agli aspiranti candidati che l’accesso al modulo di domanda on-line avviene attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e per la partecipazione alla selezione pubblica il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica ordinaria e di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Al link per la compilazione del modulo di domanda verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della candidatura. In caso di invii multipli, verrà considerata valida la domanda con data di inoltro più recente.

A conclusione della procedura di candidatura verranno inviate due comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato:

la prima, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte dell’Agenzia;

la seconda, riportante gli estremi di protocollo della domanda

Concorso Emilia Romagna: come prepararsi

Qualora il numero delle domande di ammissione sia superiore a 500, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di cultura generale e attitudinale, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla.

La procedura selettiva consisterà in:

una eventuale prova preselettiva: di cultura generale e attitudinale, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla;

di cultura generale e attitudinale, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla; prova scritta;

prova orale.

La prova scritta verterà sulle seguenti materie:

Nozioni di diritto del lavoro con particolare riferimento alle tipologie contrattuali;

Legge 7/8/1990 n.241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

D.Lgs. 30/3/2001 n.165 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, limitatamente ai Titoli I, II, III e IV;

Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.1620 del 29/10/2015 e ss.mm.ii.;

Conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Office, posta elettronica).

La prova orale verterà, oltre che su tutte le materie previste per la prova scritta, anche sulle seguenti:

diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti con particolare riferimento al codice disciplinare e al codice di comportamento;

conoscenza della lingua inglese.

Per la preparazione al concorso consigliamo il seguente volume specifico, composto da una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati durante le prove concorsuali – ovvero le materie sopra elencate – e da una selezione di quiz a risposta multipla volti e commentati per un breve ripasso e una rapida verifica di quanto appreso.

Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, è disponibile anche un simulatore di quiz online che include anche i test attitudinali e i quiz di cultura generale richiesti nella prova preselettiva.

Concorso Regione Emilia Romagna Centri per l’impiego 85 Assistenti in Politiche del Lavoro

Teoria e Test per tutte le prove Il volume si presenta come utile strumento di preparazione a tutte le prove del Concorso indetto dalla Regione Emilia Romagna per 85 Assistenti in Politiche del Lavoro, da assumere presso i Centri per l’impiego.







