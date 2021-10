Bonus telefono e internet, platea più ampia. I nuovi beneficiari e le novità

Via libera alla seconda fase del “Bonus telefono e internet”, che riguarda una platea più ampia di soggetti. Come noto, il bonus – fino al 1° ottobre 2021 – valeva fino a 500 euro per i nuclei familiari meno abbienti, che non hanno la connessione internet veloce, con un gap digitale pesante rispetto al resto della popolazione. Ora, siamo entrati nella cd. “Fase 2”. Quindi, lo sconto così com’è ora cesserà, sostituito da un contributo meno sostanzioso. Inoltre, il bonus successivo riguarderà una platea di persone più ampia.

In altre parole, in questa fase il contributo vale fino a 200 euro solo per l’attivazione di un nuovo abbonamento Internet casa. In questo caso il limite dell’Isee sale a 50.000 euro (in precedenza era 20.000 euro). Alla variazione del contributo si aggiungono agevolazioni per le aziende con l’obiettivo di semplificare il passaggio.

Bonus telefono e internet: come funziona e quanto vale

Il voucher di fatto è diviso in due parti:

una per l’ abbonamento al gestore telefonico ;

; l’altra per l’acquisto di pc o tablet.

Possono richiedere il contributo i nuclei familiari (uno a famiglia) con un Isee fino a 20.000 euro (dal 1° ottobre 2021 il limite è aumentato a 40.000 euro), non titolari di contratto di connettività internet o che hanno già una connessione internet a banda larga di base, inferiore a 30Mbit/s in download e a 15 Mega in upload e vogliono passare a una connessione più veloce, che permetta di raggiungere la velocità della fibra ottica FTTH, ovvero 1 Giga in download.

Si può ottenere:

da 200 a 400 euro per coprire e attivare un abbonamento Internet casa, approvato da Infratel Italia;

per coprire e attivare un abbonamento Internet casa, approvato da Infratel Italia; da 100 euro a 300 euro per i costi d’acquisto di un pc o un tablet, fornito dall’operatore che ha ricevuto l’accredito da Infratel.

I nuclei in possesso dei requisiti potranno ottenere lo sconto fino a 500 euro (ora ridotto fino a 200 euro) in totale per l’intero servizio, ovvero sia il contributo per attivare l’abbonamento a internet, sia il contributo per l’acquisto contestuale di un tablet o un computer. Se il costo del prodotto supera l’importo del contributo, i gestori chiedono la differenza in contanti.

Bonus telefono e internet: domanda

L’agevolazione va chiesta all’operatore di telefonia fissa, compilando un modulo scaricabile sul sito di Infratel. Nel modulo si deve dichiarare di avere i requisiti richiesti, che nessun altro nella famiglia ha già fatto domanda o ottenuto l’agevolazione, fornendo i dati anagrafici e fiscali con le fotocopie dei documenti.

Si deve quindi indicare il tablet o il pc scelto. Può essere attivato un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella stessa casa.

Attenzione, poi: non si può acquistare un pc o un tablet con il voucher senza attivare contestualmente una promozione Internet casa, la cui durata dovrà essere di almeno un anno. L’operatore telefonico riceve infine il rimborso per gli sconti applicati dalla società Infratel.

Bonus telefono e internet: requisiti

I pc sono acquistabili se hanno i seguenti requisiti:

CPU: 4 core; 2 GHz o superiori;

RAM: 8 GB o superiori;

Dimensione Schermo: maggiore di 14 pollici;

Risoluzione Schermo: HD (1366×768) o superiori;

Memoria interna (disco o SSD): 256 GB o superiori;

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB;

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9;

Autonomia: 8 ore o superiore;

Audio integrato.

I tablet invece devono rispettare queste caratteristiche:

CPU: 4 core; 2 GHz o superiori (oppure 8 core; 1 GHz o superiori);

RAM: 4 GB o superiori;

Dimensioni Schermo: maggiore di 10 pollici;

Risoluzione Schermo: Full-HD o superiori;

Memoria interna: 64 GB o superiori;

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB;

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9;

Batteria: 6000 mAh o superiore.

Bonus telefono e internet: la fase 2

La fase 2 prevede un contributo fino a 200 euro solo per l’attivazione di un nuovo abbonamento Internet casa. In questo caso il limite dell’Isee sale a 50.000 euro. Alla variazione del contributo si aggiungono agevolazioni per le aziende con l’obiettivo di semplificare il passaggio alla banda ultra-larga.

Intanto i sindacati delle telecomunicazioni criticano la misura e chiedono di mantenere il massimo di 500 euro ed eliminare il limite Isee, per aumentare la platea dei destinatari con i molti fondi che rimangono.







