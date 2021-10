Contributi turismo e agenzie di viaggio: domande online dal 15 ottobre

Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale quattro avvisi relativi all’assegnazione di contributi in favore di:

Agenzie di Viaggio e Tour Operator che non hanno presentato un’istanza di contributo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020, rep. 35;

e Tour Operator che non hanno presentato un’istanza di contributo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020, rep. 35; Enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte ;

; Agenzie di animazione per feste e villaggi turistici;

per feste e villaggi turistici; Imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10 milioni di euro.

Le domande per i contributi in questione possono essere inoltrate a partire dal 15 ottobre attraverso un’apposita piattaforma online che sarà predisposta dal Ministero del Turismo.

Vediamo adesso i requisiti per richiedere i sostegni in questione e come fare domanda.

Contributi turismo e agenzie di viaggio: destinatari

Come già anticipato, la misura si rivolge innanzitutto ad Agenzie di Viaggio e Tour Operator che non hanno presentato un’istanza di contributo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12.;

essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;

avere sede legale in Italia;

essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;

assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

La misura viene erogata inoltre “in favore dei soggetti od enti, costituiti o autorizzati alla

data del 28 febbraio 2020, che esercitano attività di agenzia di viaggio o di tour operator,

anche in maniera non primaria o prevalente, in grado di dimostrare, in maniera univoca,

le perdite di fatturato e corrispettivi riferibili alle predette attività.”

Per quanto riguarda gli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. n. SG / 224.

Le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG / 243.

Le imprese turistico-ricettive che intendono richiedere i contributi in questione devono invece rientrare nei seguenti codici ATECO: 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20 e 96.04.20. Ulteriori requisiti sono elencati all’interno dell’Avviso presente sul sito del Ministero del Turismo.

Contributi turismo e agenzie di viaggio: domanda

Le domande per i contributi potranno essere inoltrate in via telematica attraverso lo “Sportello telematico incentivi” del Ministero del Turismo (in allestimento) a partire dal 15 ottobre 2021.

Sarà possibile accedere alla piattaforma attraverso Spid o CNS, poi la procedura automatica guiderà gli utenti nella compilazione della domanda. Sarà richiesto di certificare il possesso dei requisiti richiesti e di indicare i valori comprovanti il calo di fatturato.

Contributi turismo e agenzie di viaggio: revoca

Nel caso in cui, in seguito ad accertamenti, venga accertata un’irregolarità o la non veridicità dei dati inseriti in fase di presentazione dell’istanza, il contributo viene revocato e il Ministero del Turismo procederà al recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti.







