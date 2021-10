Concorso Comune Modena, 23 istruttori amministrativi: requisiti e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 ottobre 2021 è stato pubblicato l’avviso dell’apertura di un Concorso Comune Modena per la copertura di 23 posti di istruttore amministrativo, categoria C, con contratto di formazione lavoro di dodici mesi. Dei posti messi a disposizione dal bando, quattro saranno riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 68/1999 e sei ai militari.

Concorso Comune Modena: requisiti

Per partecipare al concorso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra diciotto e trentadue anni non compiuti alla data di scadenza del bando;

titolo di studio: diploma di maturità (per i titoli conseguiti all’estero e’ necessario essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dell’equiparazione prevista dall’art. 38 comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001);

cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea o trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o di provenienza;

posizione regolare nei confronti della leva per gli obbligati ai sensi di legge;

assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non sono cittadini italiani);

idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto.

Concorso Comune Modena: invio domande

La domanda di ammissione alla selezione potrà essere inoltrata in via esclusivamente telematica compilando l’apposito modulo online disponibile nel sito istituzionale

www.comune.modena.it – sezione bandi di concorso. Per l’accesso al portale per la compilazione della domanda al concorso occorre possedere le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

La scadenza per la presentazione domande è fissata alle ore 13 del 25 ottobre 2021.

Concorso Comune Modena: prove d’esame

Le prove d’esame saranno due:

prova scritta: si svolgerà in modalità telematica e consisterà in test per il profilo specifico volto a cogliere la capacità logico-deduttiva, di analisi, le abilità e le attitudini e/o sulla conoscenza delle materie previste;

si svolgerà in modalità telematica e consisterà in test per il profilo specifico volto a cogliere la capacità logico-deduttiva, di analisi, le abilità e le attitudini e/o sulla conoscenza delle materie previste; prova orale: si considera superata con un punteggio di 21/30.

Le materie che saranno oggetto delle prove concorsuali sono:

ordinamento delle Autonomie Locali (d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

principi generali dell’attività amministrativa contenuti nella Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

atti amministrativi del Comune;

disposizioni in materia di documentazione amministrativa – DPR 445/2000 e ss.mm.ii;

codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii.) e del

Comune di Modena;

Comune di Modena; principi in materia di trattamento dei dati personali – D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e

R.G.P.D. (Regolamento Generale protezione dati) 2016/679;

R.G.P.D. (Regolamento Generale protezione dati) 2016/679; elementi in materia di accesso civico, trasparenza e prevenzione corruzione – D.lgs

33/2013 e ss.mm.ii.

