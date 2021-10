Concorso Asl Roma 1, 30 posti da assistente sociale: diario prova scritta

*aggiornamento del 1/10/2021: la Gazzetta Ufficiale n. 78 rende nota la pubblicazione del diario della prova scritta, che si terrà il giorno 20 ottobre 2021, presso il Centro Eventi «Palacavicchi» sito in via Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130 – 00178 Roma. L’orario e le modalità di svolgimento della suddetta prova verranno comunicati successivamente e pubblicati sul sito internet della ASL Roma 1.

Nuove assunzioni sono previste per l’Asl Roma 1. Quest’ultima infatti, con la delibera n. 1047 del 26 novembre 2020 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sociale, cat. D. Il concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 dicembre 2020.

Vediamo adesso nel dettaglio quali sono i requisiti di ammissione, come è possibile partecipare al concorso e come si articolano le prove.

Concorso Asl Roma 1: requisiti di accesso

Per poter partecipare al concorso Asl Roma 1, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali di ammissione:

cittadinanza italiana;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche riferite al profilo di assistente sociale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato arrivo e passivo;

non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

Costituiscono inoltre requisiti specifici di accesso al concorso il possesso di:

Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6 ai sensi del DM 509/99 o laurea in Servizio Sociale classe L-39 ai sensi del DM 270/04, oppure

Laurea Magistrale/Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali classe 57/S ai sensi del DM 509/99 o Servizio Sociale e Politiche Sociali classe LM-87 ai sensi del DM 270/04, oppure

Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 L. 341/1990, oppure

Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 n. 14 così come modificato dal D.P.R. 05/07/1989 n. 280 con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale, oppure

Altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente.

Occorre inoltre essere iscritti al relativo Albo Professionale.

Al concorso viene inoltre applicata la riserva ai volontari delle FF.AA. di cui agli artt. 678, comma 9 e 1014, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 66 del 15/03/2010 e s.m.i. per la percentuale ivi prevista del 30%.

Concorso Asl Roma 1: come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso Asl Roma 1 per assistente sociale può essere inoltrata esclusivamente online entro e non oltre il 28 gennaio 2021. La domanda può essere compilata 24 ore su 24 da qualsiasi computer connesso alla rete internet, attraverso il portale dedicato ai concorsi dell’Asl Roma 1. Non è garantito il pieno funzionamento del portale se si accede da smartphone o tablet.

In sede di presentazione della domanda, previa registrazione al portale dell’Asl, andranno allegati i titoli e tutti i documenti richiesti e autocertificati tramite la procedura presente nella domanda stessa.

Per la partecipazione al concorso è necessario inoltre il pagamento di un contributo di partecipazione di 10 euro per il rimborso delle spese concorsuali.

Puoi scaricare qui il bando e consulta la guida per la registrazione al portale.

Concorso Asl Roma 1: valutazione titoli e prove

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione 100 punti da assegnare ai candidati, ripartiti nel seguente ordine:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra:

Titoli di carriera: 10 punti

Titoli accademici e di studio: 5 punti

Pubblicazioni e titoli scientifici: 5 punti

Curriculum formativo e professionale: 10 punti

Concorso Asl Roma 1: le prove

La prova scritta consisterà anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o a risposta multipla attinenti al profilo a concorso, e si intende superata con un punteggio di 21/30.

La prova pratica consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale richiesta e si intende superata con un punteggio di 14/20.

La prova orale verterà sulle materie attinenti al profilo specifico, oltre che elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera, inglese o francese. Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di 14/20.

