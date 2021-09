Concorso Emilia Romagna, 85 posti presso i Centri per l’Impiego: bando in arrivo

Nuovo bando in arrivo per il prossimo Concorso Centri per l’Impiego Emilia Romagna per selezionare 85 persone, che saranno assunte con contratto di formazione lavoro.

La Regione Emilia Romagna ha recentemente annunciato, tramite una videoconferenza, l’adozione di un Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di “consolidare la gestione e lo sviluppo dei servizi dei Centri per l’impiego e di collocamento mirato per le persone con disabilità, investendo sulle competenze del personale, sulle infrastrutture e sull’aggiornamento degli strumenti tecnologici di lavoro, per migliorare i servizi e la qualificazione professionale degli operatori.”

Il Piano della Regione prevede investimenti complessivi per oltre 76 milioni di euro destinati agli edifici che ospitano gli uffici dei Centri per l’impiego, risorse per i sistemi informativi e per le reti di comunicazione (circa 50 milioni), oltre che un importante investimento per l’incremento degli organici del personale (26,2 milioni), tra cui rientreranno anche le 85 assunzioni previste nell’immediato futuro.

Concorso Emilia Romagna: contratto formazione lavoro

E’ dunque in uscita un ulteriore bando per selezionare, con prove concorsuali, 85 persone, che saranno assunte con contratto di formazione lavoro. Questo porterà la copertura dell’organico dei Centri per l’impiego al 75 per cento delle necessità, nel periodo compreso tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, per poi concludere l’assetto organico nel 2022.

Il contratto di formazione lavoro permette di reclutare giovani, con un’età massima di 32 anni, in possesso di laurea o diploma di scuola superiore, con durata del corso di studi quinquennale.

Il cfl è un particolare tipo di contratto di lavoro a termine, che non può superare i 24 mesi di durata, connesso e coordinato con un progetto formativo che ha come obiettivo quello di far acquisire al lavoratore una specifica professionalità. E a fine contratto, è possibile l’assunzione a tempo indeterminato.

Concorso Emilia Romagna: requisiti

Per il momento, quindi, i futuri candidati a questo concorso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

età inferiore a 32 anni;

diploma o laurea.

Per ulteriori informazioni è necessario attendere l’uscita del bando di concorso.







