Concorso Comune Montecatini Terme, 21 Agenti di Polizia: pubblicata graduatoria finale

*aggiornamento del 17/09/2021: la Gazzetta Ufficiale n. 74 del 17 settembre 2021 comunica la pubblicazione della graduatoria finale, all’albo pretorio on-line del Comune di Montecatini Terme, del concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventuno posti nel profilo di agente di polizia municipale, categoria C.

Riaperti i termini per partecipare al Concorso Comune Montecatini Terme: fino alle ore 13 del 22 Ottobre 2020 gli interessati possono inviare la domanda recandosi direttamente all’ufficio protocollo, inviando una raccomandata oppure una mail.

Il concorso è indetto in collaborazione con più Comuni, infatti i 21 Agenti di Polizia Municipale verranno assunti nei vari enti in questo ordine:

4 posti al Comune di Montecatini Terme;

10 posti al Comune di Pistoia;

1 posto al Comune di Serravalle Pistoiese;

1 posto al Comune di Monsummano Terme;

5 posti al Comune di Pistoia (di cui 2 da assumere nel 2021).

Le assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato, con contratto iniziale in categoria C del Comparto Funzioni Locali.

Vediamo assieme requisiti, modalità di invio della domanda e prove.

Concorso Comune Montecatini Terme: requisiti di accesso

Alla selezione possono accedere gli interessati che al 22 Ottobre, data ultima per l’invio delle domande, siano in possesso dei requisiti seguenti:

cittadinanza italiana (equiparati anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere esclusi dall’elettorato attivo (capacità giuridica di votare);

avere un’età compresa tra i 18 e i 50 anni alla data di scandeza del bando;

non essere stati destituiti o dispensati, oppure licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi e/o con mezzi fraudolenti;

non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di un rapporto d’impiego;

non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o condanne per delitti di cui all’art. 15 della L. 55/1990 (salvo riabilitazione in quest’ultimo caso);

non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

non essere stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati;

per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

idoneità fisica all’impiego e alle mansioni del profilo professionale (il dettaglio nel bando).

Il titolo di studio richiesto è un diploma di scuola secondaria di II grado, rilasciato da Istituti riconosciuti dall’ordinamento scolastico statale.

I titoli accademici conseguiti all’estero devono essere riconosciuti con apposito provvedimento dalle autorità competenti. Il modulo per la richiesta dell’equivalenza è disponibile su www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica.

Concorso Comune Montecatini Terme: come fare domanda

La domanda di partecipazione al Concorso Agenti di Polizia Montecatini deve essere trasmessa entro le ore 13 del 22 Ottobre 2020 con una delle seguenti modalità:

consegna all’Ufficio protocollo del Comune di Montecatini Terme;

spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Montecatini;

mail con indirizzo di Posta Elettronica Certificata a comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it

Le domande trasmesse nella precedente finestra temporale (quindi entro le ore 13 del 5 marzo) sono valide, salvo l’arrivo delle raccomandate entro la data del 10 marzo.

Concorso Comune Montecatini Terme: prove di selezione

La selezione del Concorso Comune Montecatini Terme consiste in:

prima prova scritta , con quiz a risposta multipla sulle materie a bando;

, con quiz a risposta multipla sulle materie a bando; seconda prova scritta , a livello pratico-operativo, con quiz a risposta multipla di contenuto tecnico-professionale in riferimento agli argomenti a programma;

, a livello pratico-operativo, con quiz a risposta multipla di contenuto tecnico-professionale in riferimento agli argomenti a programma; prova di idoneità , per verificare le condizioni psico-fisiche e atletiche;

, per verificare le condizioni psico-fisiche e atletiche; prova orale, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie delle prove scritte, lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche (word, excel, posta elettronica, internet, etc).

Le prossime comunicazioni sulle prove scritte, riportanti date e sedi, verranno pubblicate almeno 15 giorni prima dell’effettivo svolgimento.

Per la preparazione consigliamo:

