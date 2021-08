Concorso MEF 500 professionisti, bando oggi in Gazzetta: come partecipare

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto, tramite comunicato stampa, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto un bando di concorso pubblico, su iniziativa del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica – Commissione RIPAM e avvalendosi di Formez PA, per il reclutamento, a tempo determinato, di 500 professionisti destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione del fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano di ripresa e resilienza.

I 500 posti sono così suddivisi:

198 unità per il profilo economico ;

; 125 unità per il profilo giuridico ;

; 73 unità per il profilo statistico-matematico ;

; 104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale.

Trattandosi di assunzioni legate al PNRR, saranno a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

In attesa della pubblicazione del bando in Gazzetta, vediamo nei prossimi paragrafi tutte le informazioni disponibili.

Concorso MEF 500 professionisti: domanda

Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso il portale Step One 2019. Per l’accesso al portale è richiesto il possesso di credenziali SPID.

Sarà possibile fare domanda fino alle ore 14 del 20 settembre 2021.

Concorso MEF 500 professionisti: prove

Il concorso, ai sensi della riforma contenuta all’articolo 10 del DL 44/2021, si articolerà attraverso le seguenti fasi:

una prova scritta;

valutazione dei titoli.

Per quanto riguarda la prova scritta, questa sarà diversa per ogni codice di concorso, e si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali.

La valutazione dei titoli verrà effettuata dopo la prova scritta per i candidati risultati idonei alla prova stessa e anch’essa sarà differenziata in base ai codici di concorso.

