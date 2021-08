Reddito di Cittadinanza agosto 2021: le date dei pagamenti

Quando arrivano i pagamenti del Reddito di Cittadinanza per il mese di agosto 2021? Le date sono diverse in base a quando è stata fatta la richiesta del Reddito di Cittadinanza. Per le domande presentate dal 1° al 31 luglio 2021, il primo pagamento avverrà dal 16 agosto, in quanto il 15 è un giorno festivo. Per le richieste fatte in precedenza, invece, i pagamenti partiranno come di consueto dal 27 del mese.

La data del 16 agosto vale anche per coloro i quali abbiano rinnovato la richiesta al termine dei 18 mesi del beneficio. Si ricorda che per chi dovrà rinnovare la richiesta nei prossimi mesi occorrerà essere in possesso di una attestazione ISEE valida.

I pagamenti arriveranno tramite ricarica della “Carta RdC”, lo strumento di pagamento elettronico emesso da Poste Italiane.

Reddito di Cittadinanza agosto 2021: date pagamenti

Come già anticipato, le disposizioni di pagamento per chi riceve già il sussidio sono inviate a Poste Italiane dal 27 agosto. In genere, il pagamento arriva ai richiedenti nei giorni immediatamente successivi a quello delle disposizioni di pagamento. Considerando che il 27 cade di venerdì, le ricariche potrebbero arrivare anche lunedì 30 agosto.

Per chi invece ha inoltrato una nuova domanda o presentato la richiesta di rinnovo del beneficio entro il 31 luglio, vedrà il primo pagamento dal 16 agosto.

Nel caso, infine, di domande inviate nel mese di agosto, fino al 31, il primo pagamento del RdC arriverà dal 15 settembre.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.

Reddito di Cittadinanza agosto 2021: nuove domande

Per fare domanda per il Reddito di Cittadinanza occorre essere maggiorenni e in possesso di particolari requisiti economici, tra cui una Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro. A questo proposito, rimandiamo alla nostra guida completa sul Reddito di Cittadinanza.

La domanda potrà essere presentata attraverso le seguenti modalità:

telematicamente attraverso il portale Inps, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi oppure con la Carta di Identità Elettronica;

attraverso l’apposito Portale RdC del Ministero del Lavoro, tramite SPID;

presso i Centri di Assistenza Fiscale ( CAF );

); presso gli uffici postali, dopo il quinto giorno di ciascun mese.

Come anticipato, il pagamento della prima mensilità a seguito della richiesta arriverà entro il 15 del mese successivo. La somma verrà erogata tramite ricarica della “Carta Reddito di Cittadinanza“, emessa da Poste Italiane.

Reddito di Cittadinanza agosto 2021: erogazione suddivisa

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2021 del Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 aprile, sono arrivate delle novità circa le modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza. In particolare, è possibile richiedere la suddivisione del contributo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

In questo caso, verrà fornita una carta per ogni componente del nucleo familiare che ne ha diritto. La domanda di suddivisione può essere richiesta sia contestualmente alla prima richiesta di RdC che successivamente, per chi già riceve il sussidio.

La possibilità di suddividere l’importo del RdC non è ancora attiva, si dovrà attendere un’apposita circolare INPS con tutte le indicazioni operative.

Reddito di Cittadinanza agosto 2021: rinnovo

Il Reddito di Cittadinanza è concesso per un massimo di 18 mesi. Trascorso questo periodo di tempo, se sussistono ancora i requisiti per richiederlo, si potrà fare domanda per il rinnovo del beneficio a partire dal mese successivo a quello della scadenza. È quindi previsto un mese di sospensione del pagamento.

Ricordiamo che per la presentazione della domanda, sia nel caso di prima richiesta che di rinnovo, è necessario il possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità. Sia per la procedura di rinnovo che per la prima domanda è possibile usare lo stesso modulo.

Il rinnovo non è invece previsto per la Pensione di Cittadinanza.

Per ulteriori approfondimenti:

Reddito di cittadinanza Nicoletta Baracchini - Emilio Gregori - Giovanni Viganò, 2019, Maggioli Editore 2019, L’introduzione del Reddito di Cittadinanza ha dato corpo e struttura alla svolta intrapresa dal nostro Paese nelle politiche di contrasto alla povertà avvenuta con l’avvio del Reddito di Inclusione. Più che di una svolta, si è trattato di una vera e propria rivoluzione...









© RIPRODUZIONE RISERVATA