Concorso Istruttore di vigilanza Comune di Pescara, 15 posti: modifica e riapertura del bando

*aggiornamento del 10/08/2021: Nella Gazzetta Ufficiale numero 63 è stato pubblicato l’avviso di modifica e riapertura del bando per istruttori di vigilanza a tempo determinato. Ecco la sintesi delle modifiche apportate:

Vengono contestualmente riaperti i termini per presentare domanda, sempre attraverso l’applicativo online presente sul sito del Comune di Pescara. Sarà possibile fare domanda fino al 25 agosto 2021. Restano valide le domande presentare durante i precedenti termini.

Scarica l’avviso di modifica al bando

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 18-12-2020 un bando per la partecipazione al Concorso Istruttore di vigilanza per la copertura di 15 posti, a tempo pieno e determinato, presso il Comune di Pescara, con assunzione tramite contratto di formazione e lavoro.

Il concorso, con la stipula di un contratto di formazione e lavoro, è volto a favorire l’inserimento lavorativo di giovani di età compresa tra 18 e 32 anni, tramite un percorso lavorativo e formativo della durata massima di 12 mesi.

Seguono tutte le informazioni sui requisiti necessari a partecipare e sullo svolgimento della prova.

Dei 15 posti coperti dal concorso, è prevista una riserva di 3 posti per i volontari delle

FF.AA. di cui agli artt. 1014 e 678 del D.lgs 66/2010, in possesso dei requisiti previsti dal bando, previo superamento della prova preselettiva e concorsuale.

Per poter partecipare il concorso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

Inoltre, sarà necessario possedere determinati requisiti specifici tra cui:

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata solo on-line, tramite portale accessibile dal sito istituzionale del Comune di Pescara. Per la partecipazione è obbligatorio, a copertura delle spese concorsuali, il versamento di una somma di 10 euro.

Al termine della registrazione verrà prodotto un documento riepilogativo valido come ricevuta di presentazione della domanda che occorrerà stampare e portare in sede d’esame insieme a tutta la documentazione richiesta. Durante la registrazione si dovrà indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il termine ultimo per inviare la propria domanda di partecipazione è il 20 gennaio 2021 alle ore 12.00.

I candidati saranno sottoposti ad una prova preselettiva di efficienza fisica che consisterà in sessioni di: corsa, salto in alto, e sollevamenti alla sbarra secondo il seguente schema:

Per tutte le prove è consentito riscaldamento libero per almeno 10 minuti.

I candidati che avranno superato la prova relativa alla corsa e almeno una delle altre due prove fisiche residue verranno ammessi a sostenere la prova concorsuale.

Dopo la prova preselettiva, i candidati risultati idonei dovranno svolgere una prova scritta che consiste in una serie di quesiti a risposta sintetica e/o multipla sui seguenti argomenti:

La prova comprenderà, oltre a quesiti sulle materie d’esame, quesiti attitudinali e di ragionamento (logico/deduttivo/numerico). In particolare, su un totale di 80 domande, 50 saranno sulle materie d’esame e 30 saranno quesiti attitudinali e di ragionamento.

