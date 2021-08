Concorsi Comune Pescara, 16 posti area tecnica e amministrativa: prove 5 e 6 ottobre

*aggiornamento del 10/08/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 10 agosto 2021 è stato pubblicato il calendario delle prove dei concorsi per istruttore direttivo di vigilanza e istruttore tecnico geometra, che si terranno rispettivamente il 5 e il 6 ottobre 2021.

Leggi l’avviso

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 23 febbraio 2021 i bandi dei concorsi Comune Pescara per la copertura di sedici posti per vari profili professionali e categorie in area tecnica ed amministrativa, a tempo indeterminato e pieno.

I 16 posti messi a disposizione dal Comune di Pescara sono così suddivisi:

10 posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D;

di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D; 1 posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D;

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D; 5 posti di istruttore tecnico geometra, categoria C.

Concorsi Comune Pescara: requisiti

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare dovranno essere in possesso dei requisiti generali, richiesti per ogni concorso pubblico, alla data del termine ultimo stabilito dal bando per la presentazione della domanda:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

o di uno dei paesi dell’Unione Europea; età non inferiore a 18 anni ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione , per persistente insufficiente rendimento;

, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.198.

In riferimento ai titoli di studio sono richiesti:

per gli 11 posti di istruttore direttivo amministrativo e di istruttore direttivo di vigilanza , in categoria D, il titolo di studio richiesto è la Laurea ;

e di , in categoria D, il titolo di studio richiesto è la ; gli altri 5 posti di istruttore tecnico geometra, in categoria C, presentano come requisito specifico il possesso del Diploma di scuola superiore.

Concorsi Comune Pescara: domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 25 marzo 2021.

Scarica il bando

(Fonte Gazzetta Ufficiale)







© RIPRODUZIONE RISERVATA