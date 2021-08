Concorsi Comune San Giorgio a Cremano, 38 posti per diplomati: requisiti, domanda, prove

Nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 3/08/2021 sono stati pubblicati due bandi di concorso per l’assunzione di 38 professionalità al Comune di San Giorgio a Cremano. In particolare le selezioni riguardano i seguenti profili e numero di posti:

22 istruttori amministrativi , categoria C e posizione economica C1 (qui il bando);

Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 10 settembre 2021. Vediamo quali sono i requisiti per accedere, come far domanda e le prove da affrontare.

Concorsi Comune San Giorgio a Cremano: requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione, sia generali che specifici per la professione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando (10 settembre).

Per il profilo di istruttore amministrativo sono:

cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica nonché i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, osservando i limiti e le modalità previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001;

maggiore età;

godimento diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

diploma di istruzione secondaria di II grado;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato, ne avere a proprio carico procedimenti penali in corso o essere sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell’Art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dal D. Lgs.39/2013;

possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla riserva, e il titolo che dà diritto a tale beneficio fornendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ex art. 43 D.P.R. 445/2000.

Per il profilo di istruttore di vigilanza sono:

cittadinanza italiana , ovvero essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e possedere i requisiti di all’art. 3 del D.P.C.M. 174/1994;

; godimento dei diritti civili e politici;

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);

non essere stato sottoposto a misure di prevenzione nel momento dell’immissione in servizio;

non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati dello Stato, o destituito dai pubblici uffici;

non avere prestato servizio civile ai sensi legge 8 luglio1998, n.230, essendo vietato, a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, di partecipare ai concorsi per impieghi che comportino l’uso delle armi ai sensi dell’art. 15, comma 7, della stessa legge 8 luglio 1998, n. 230;

disponibilità incondizionata al porto delle armi d’ordinanza ed alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al corpo di polizia locale, espressa mediante dichiarazione irrevocabile sottoscritta dall’aspirante;

essere in possesso dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali di cui al “Regolamento per l’accesso ai posti vacanti nel corpo di Polizia Municipale” approvato con del. di G.C. n. 209/20;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati per motivi disciplinari ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127 – 1° comma lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3;

assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

idoneità psico-fisica all’impiego;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza dell’informatica;

per i concorrenti di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o titolo equipollente;

titolarità della patente di guida di categoria B;

non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell’Art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dal D. Lgs.39/2013;

possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla riserva, e il titolo che dà diritto a tale beneficio fornendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ex art. 43 D.P.R. 445/2000.

Concorsi Comune San Giorgio a Cremano: domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata online utilizzando il form presente sul sito concorsi.ennedi.com entro il 10 settembre 2021.

L’iscrizione non è gratuita: deve essere versata la quota di 10 euro per la copertura delle spese organizzative.

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: asstec@ennedi.com.

Prove Concorsi Comune San Giorgio a Cremano

La selezione è così articolata:

22 istruttori amministrativi 16 istruttori di vigilanza prova preselettiva , attivata con un numero di domande superiore alle 10 volte i posti banditi, consistente in test a risposta multipla di cultura generale, logica o sulle materie oggetto delle prove d’esame;

, attivata con un numero di domande superiore alle 10 volte i posti banditi, consistente in test a risposta multipla di cultura generale, logica o sulle materie oggetto delle prove d’esame; prova scritta sulle materie indicate all’art. 8 del bando;

sulle materie indicate all’art. 8 del bando; prova orale , sulle materie della prova scritta, con verifica della conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni e apparecchiature informatiche;

, attivata con un numero di domande superiore alle 10 volte i posti banditi, consistente in test a risposta multipla di cultura generale, logica o sulle materie oggetto delle prove d’esame; prova scritta , risoluzione di quesiti teorico pratici e redazione di atti relativi alle funzioni di Polizia Locale (il dettaglio all’art. 8 del bando);

, risoluzione di quesiti teorico pratici e redazione di atti relativi alle funzioni di Polizia Locale (il dettaglio all’art. 8 del bando); prova orale , sulle materie della prova scritta e ulteriori, con verifica della conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni e apparecchiature informatiche;

, sulle materie della prova scritta e ulteriori, con verifica della conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni e apparecchiature informatiche; valutazione dei titoli.

