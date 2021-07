Concorso Banca d’Italia per 30 esperti discipline economiche: le ultime novità sul diario prove

*aggiornamento del 23/07/2021: Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il diario della prova scritta relativo al profilo C del concorso, ovvero quello per 5 esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche. Per questo profilo, la prova scritta si svolgerà il 15 ottobre 2021, con convocazione alle ore 10,00, presso i locali dell’Hotel «Ergife» – via Aurelia n. 619 – Roma. L’elenco dei candidati ammessi a partecipare è disponibile nella scheda del concorso sul sito istituzionale della Banca d’Italia.

*aggiornamento del 26/05/2021: nuove indicazioni sul diario prove del Concorso Banca d’Italia per 30 esperti nelle discipline economiche. In particolare:

profilo A, sono arrivate 2.811 domande (il limite per l’attivazione della preselezione era 2.500) ma verrà svolta solo una prova scritta il 23 giugno 2021 , ore 10, presso la fiera di Roma;

, ore 10, presso la fiera di Roma; profilo C, il calendario della prova scritta verrà reso noto a luglio.

*aggiornamento del 30/04/2021: rinviato a maggio il diario prove del concorso Banca d’Italia per 30 esperti discipline economiche, a eccezione dei candidati di cui al profilo B (dieci esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie). La prova scritta si svolgerà il 25 maggio alle 10 presso l’Hotel Ergife di Roma.

*aggiornamento del 30.03.2021: Nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi ed esami n.25 è stato reso noto il rinvio della comunicazione del calendario prove al mese di aprile. Non è stata indicata una data di uscita precisa.

Nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 23-10-2020 è stato pubblicato il bando di concorso Banca d’Italia per 30 esperti in discipline economiche. L’assunzione sarà a tempo indeterminato per:

15 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali ;

; 10 esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie ;

; 5 esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche da destinare alle unita’ di analisi e ricerca economica territoriale della rete delle filiali.

Si tratta del secondo concorso Banca Italia per esperti con laurea pubblicato nel 2020: a settembre infatti era stato indetto per ingegneri e statisti.

Vediamo requisiti, modalità di invio della domanda e prove di selezione.

Concorso Banca d’Italia esperti economia: requisiti di accesso

La partecipazione è ammessa ai possessori di laurea magistrale/specialistica, conseguita con votazione di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:

scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S);

scienze dell’economia (LM-56 o 64/S);

finanza (LM-16 o 19/S);

relazioni internazionali (LM-52 o 60/S);

scienze della politica (LM-62 o 70/S);

altra laurea equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

Il diploma di laurea di vecchio ordinamento, conseguito con almeno 105/110 o votazione equivalente, è ammesso solamente se relativo ai seguenti ambiti:

economia e commercio;

economia politica;

scienze politiche;

scienze internazionali e diplomatiche;

altra laurea equiparata o equipollente secondo la legge vigente.

Validi anche titoli di studio conseguiti all’estero o titoli esteri conseguiti in Italia, sempre con votazione corrispondente a 105/110, con adeguato riconoscimento per la partecipazione ai concorsi pubblici (da richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica entro il termine di presentazione della domanda).

Oltre ai titoli di studio i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali, richiesti per la partecipazione ad ogni concorso pubblico:

età non inferiore ai 18 anni;

cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza (con verifica della conoscenza della lingua italiana durante le prove) secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;

idoneità fisica alle mansioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

Concorso Banca d’Italia esperti economia: domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata per un solo profilo entro le ore 16 del 24 novembre 2020 seguendo la procedura sul sito www.bancaditalia.it.

Se il candidato dovesse presentare più domande, verrebbe presa in considerazione l’ultima inviata prima della chiusura delle iscrizioni.

Non è ammessa nessun’altra modalità per fare domanda.

Concorso Banca d’Italia esperti economia: prove di selezione

La prova scritta e la prova orale del Concorso Banca d’Italia esperti economia verranno anticipate da una preselezione in caso le domande di partecipazione ricevute siano superiori alle 2.500 unità.

Il test è articolato in due sezioni per accertare la conoscenza di:

materie della prova scritta;

lingua inglese.

Alla prima parte vengono attribuiti al massimo 65 punti, mentre alla seconda 35. La votazione complessiva della preselezione non concorre alla formazione del punteggio finale che determinerà il vantaggio o lo svantaggio dei candidati in graduatoria.

Il calendario e il luogo di svolgimento dell’eventuale preselezione o della prova scritta verranno resi noti nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale nel mese di maggio 2021, con un preavviso di almeno 15 giorni, nuova data individuata a seguito della sospensione delle procedure concorsuali.

Le successive prove che, invece, influenzeranno il punteggio della graduatoria di merito, sono:

prova scritta , consistente nello svolgimento di 4 quesiti a risposta sintetica sulle materie a programma (il dettaglio nelle ultime pagine del bando) e di un breve elaborato in lingua inglese su tematiche di attualità sociale ed economica;

, consistente nello svolgimento di 4 quesiti a risposta sintetica sulle materie a programma (il dettaglio nelle ultime pagine del bando) e di un breve elaborato in lingua inglese su tematiche di attualità sociale ed economica; prova orale, un colloquio sulle materie a bando e una conversazione in lingua inglese, spaziando anche sull’argomento della tesi di laurea e sulle esperienze professionali maturate.

Le prove si svolgeranno a Roma, quindi non sono previste sedi decentrate per lo svolgimento.







