Concorsi Agenzia Dogane, nuovi bandi in arrivo: autorizzate 1.400 assunzioni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2021 che autorizza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad assumere nuove unità di personale a tempo indeterminato e quindi a bandire nuovi concorsi.

Le nuove assunzioni serviranno a sopperire alle cessazioni degli anni passati, in particolare il decreto si riferisce alle cessazioni del 2019 e del 2020.

In totale, per i due anni, si parla di assunzioni per 1.407 unità, che comprendono sia dirigenti che personale di Area III e di Area II. Quindi, oltre alle selezioni per dirigenti, saranno in arrivo concorsi sia per laureati che per diplomati.

Concorsi Agenzia Dogane: posti

Il DPCM 23 aprile 2021 autorizza, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell’anno 2019 – budget 2020 e dell’anno 2020 – budget 2021 del personale dirigenziale e non dirigenziale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le seguenti unità di personale:

26 dirigenti di II fascia (19 da cessazioni del 2019 e 7 da cessazioni del 2020);

(19 da cessazioni del 2019 e 7 da cessazioni del 2020); 570 unità Area III F1 (337 da cessazioni del 2019 e 233 da cessazioni del 2020);

(337 da cessazioni del 2019 e 233 da cessazioni del 2020); 739 unità Area II F3 (170 da cessazioni del 2019 e 569 da cessazioni del 2020).

A queste si aggiungono progressioni verticali per 72 unità da Area II ad Area III F1, che portano il totale a 1.407 unità.

Concorsi Agenzia Dogane: requisiti

Per i concorsi per unità di Area III occorrerà essere in possesso di diploma di laurea o diploma di laurea specialistica secondo le caratteristiche del profilo, ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Per i concorsi di unità di Area II, sarà invece necessario il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti

dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

A questi requisiti si aggiungono i requisiti generali per l’accesso all’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Concorsi Agenzia Dogane: quando arriveranno i bandi

Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, stabilisce all’articolo 1, comma 3, che “il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018 e 2019 è prorogato al 31 dicembre 2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2021.”

Per questo motivo, almeno una parte delle bandi in questione ovvero 19 dirigenti, 337 unità Area II e 170 unità Area II, arriveranno entro il 31 dicembre 2021.







