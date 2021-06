Test ammissione Università 2021: tutti i decreti, i posti disponibili e le date

Sono stati pubblicati i Decreti ministeriali che regolano i test di ammissione all’Università per il 2021. Si avvicina il momento per migliaia di ragazzi per entrare nel mondo dell’Università e, oltre alle facoltà ad accesso libero, sono diverse le facoltà a numero chiuso che richiedono un test di ammissione.

Parliamo di Medicina e Chirurgia, ma anche di Medicina Veterinaria, Professioni sanitarie, Scienze della Formazione primaria e Architettura.

Vediamo nei prossimi paragrafi i decreti per ogni facoltà, come sono strutturate le prive di ammissione e le date in cui avverranno.

Test ammissione Università 2021: Medicina

È il Decreto Ministeriale n. 730 del 25 giugno 2021 a regolare le modalità e i contenuti delle prove per Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. La prova è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova.

Questa consisterà nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla in 100 minuti sulle seguenti materie:

cultura generale, 12 domande;

ragionamento logico, 10 domande;

biologia, 18 domande;

chimica, 12 domande;

fisica e matematica, 8 domande.

Per la valutazione delle prove sono attribuiti al massimo 90 punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

– 0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.

Il programma delle prove è contenuto all’interno dell’Allegato A del Decreto, scaricabile qui. È possibile consultare a questo indirizzo un esempio di prova di ammissione.

Test ammissione Università 2021: Medicina Veterinaria

Anche per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina Veterinaria il test sarà composto da 60 quesiti a risposta multipla da svolgere 100 minuti. In questo caso cambierà la proporzione dei quesiti per materia:

cultura generale, 12 domande;

ragionamento logico, 10 domande;

biologia, 16 domande;

chimica, 16 domande;

fisica e matematica, 6 domande.

Ulteriori informazioni sono contenute nel Decreto n. 730 e nell’allegato consultabili al paragrafo precedente. È possibile consultare a questo indirizzo un esempio di prova di ammissione.

Test ammissione Università 2021: Professioni sanitarie

Per quanto riguarda l’accesso ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, la prova è predisposta da ciascuna università ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo ateneo.

Anche in questo caso i criteri di attribuzione dei punteggi della prova saranno:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

– 0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.

Ulteriori informazioni e il programma delle prove sono contenuti nel Decreto n. 730 e nell’allegato consultabili al paragrafo che riguarda la prova per Medicina. È possibile consultare a questo indirizzo un esempio di prova di ammissione.

Test ammissione Università 2021: Medicina in lingua inglese

A regolare l’accesso ai corsi di Medicina e chirurgia e Odontoiatria tenuti in lingua inglese è invece il Decreto Ministeriale n. 732. La prova è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR) avvalendosi di Cambridge Assessment.

Come per la versione in lingua italiana, anche in questo caso la prova consisterà nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla da risolvere in 100 minuti. Rimane identica la proporzione delle domande per argomento:

cultura generale, 12 domande;

ragionamento logico, 10 domande;

biologia, 18 domande;

chimica, 12 domande;

fisica e matematica, 8 domande.

Il programma della prova è presente all’interno dell’Allegato A del Decreto, scaricabile qui. È possibile invece consultare a questo indirizzo un esempio di prova di ammissione.

Test ammissione Università 2021: Architettura

Si legge nel Decreto Ministeriale n. 624 che “Per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica con riferimento al numero dei quesiti, al numero delle opzioni di risposta ed ai programmi di cui ai commi successivi per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo ateneo, e per ciascuna selezione attivata.”

Le prove, sia in italiano che in inglese, saranno composte da 40 domande a risposta multipla e il tempo a disposizione sarà di 70 minuti. Il programma è contenuto nell’Allegato A del Decreto, scaricabile qui.

Le domande saranno così ripartite:

8 quesiti di cultura generale;

6 quesiti di ragionamento logico;

12 quesiti di storia;

6 quesiti di disegno e rappresentazione;

8 quesiti di fisica e matematica.

È possibile consultare a questo indirizzo un esempio di prova di ammissione.

Test ammissione Università 2021: Scienze della formazione primaria

Il Decreto Ministeriale n. 724 del 21 giugno 2021 reca “Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria a.a. 2021/2022”.

La prova di accesso viene predisposta da ciascuna università, e consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, sui seguenti argomenti:

Competenza linguistica e ragionamento logico, 40 domande;

Cultura letteraria, storico-sociale e geografica, 20 domande;

Cultura matematico-scientifica, 20 domande.

La prova avrà una durata di 150 minuti. Il programma è disponibile nell’Allegato A del Decreto, scaricabile qui. Verrà assegnato:

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta omessa o errata.

È possibile consultare a questo indirizzo un esempio di prova di ammissione.

Test ammissione Università 2021: sedi

Di seguito gli allegati con l’elenco delle sedi (italiane ed estere) in cui si svolgeranno le prove di ammissione ai corsi di Medicina (italiano e inglese) e Medicina Veterinaria.

Test ammissione Università 2021: calendario prove

Le prove si terranno secondo questo calendario:

CORSO DI STUDIO DATA SVOLGIMENTO PROVA Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria mercoledì 1° settembre 2021 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana venerdì 3 settembre 2021 Corsi di laurea delle professioni sanitarie martedì 7 settembre 2021 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua inglese giovedì 9 settembre 2021 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria giovedì 16 settembre 2021 Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla formazione di Architetto Diversa per ogni Ateneo, entro il 23 settembre 2021

Test ammissione Università 2021: posti disponibili

Di seguito i decreti che definiscono il numero provvisorio di posti disponibili per ogni Corso di laurea, per residenti in Italia e per residenti all’estero:

Candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia

Candidati dei paesi non UE residenti all’estero







