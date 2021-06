Concorso Comune di Genova, 91 funzionari amministrativi, nuovo bando: come partecipare

Novità per il Concorso del Comune di Genova per Funzionari amministrativi. Nella Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11 giugno 2021 è stato pubblicato l’avviso di revoca del precedente concorso per 75 funzionari amministrativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 27 aprile 2021. Contestualmente alla revoca è stato pubblicato un nuovo bando, per 91 posti a tempo indeterminato.

Il bando, come si legge all’interno dello stesso, “è comunque subordinato all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.lgs. 165/2001“. In poche parole, le assunzioni verranno fatte se i posti non dovessero essere interamente coperti dalle procedure di mobilità del personale.

Il termine per la presentazione delle domande è il 28 giugno 2021.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per la partecipazione, come fare domanda e quali saranno le prove del concorso.

Concorso Comune di Genova: requisiti

Per partecipare al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i familiari di cittadini comunitari che non hanno la cittadinanza ma che sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio;

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, laddove previsto per legge;

godimento dei diritti civili e politici;

penali pendenti in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; non essere stato inoltre dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

possesso di credenziali SPID o Carte d’Identità Elettronica.

Costituisce invece requisito specifico per la partecipazione al concorso il possesso di un Diploma di laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza o Economia e Commercio conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99, o corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con il nuovo ordinamento oppure possesso di una Laurea di I livello, le cui classi richieste per il concorso sono elencate esaustivamente all’interno del bando di concorso.

Concorso Comune di Genova: domanda

Chi aveva presentato domanda per il precedente concorso dovrà comunque presentarne una nuova per partecipare al nuovo bando. I candidati che avevano presentato domanda non dovranno pagare nuovamente la tassa di concorso, ma dovranno indicare nella nuova domanda la data in cui il pagamento precedente è stato effettuato.

La domanda di partecipazione al concorso può essere inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso il link presente nella sezione concorsi del sito istituzionale del Comune di Genova.

Per avviare la procedura occorrerà essere in possesso delle credenziali SPID o CIE, con le quali accedere al modulo telematico previa registrazione, confermando i propri dati di contatto quali email e numero di telefono.

Sarà necessario allegare alla domanda una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Per la partecipazione al concorso è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro effettuabile tramite PagoPA seguendo le indicazioni presenti nel bando. Come riportato precedentemente, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 28 giugno 2021.

Concorso Comune di Genova: preselezione

In ragione alle domande pervenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ai candidati una prova preselettiva, che consisterà in un questionario a risposta multipla avente ad oggetto sia le materie del programma delle prove scritte ed orali sia test di tipo psico-attitudinale. Viene quindi eliminata l’iniziale valutazione dei titoli del precedente bando in quanto non più conforme al dl 44/2021 convertito in legge.

Saranno ammessi a partecipare alla prova scritta i 300 candidati che avranno ottenuto

il miglior punteggio nella prova, fatte salve eventuali parità di collocazione all’ultimo posto utile.

Concorso Comune di Genova: prove

Le prove previste dal concorso sono due:

una prova scritta;

una prova orale.

Per quanto riguarda la prova scritta, questa consisterà nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame, il cui programma è contenuto all’interno del bando.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sui

seguenti argomenti:

Reati concernenti la Pubblica Amministrazione;

Normativa sul trattamento dei dati personali, anticorruzione e trasparenza;

Disciplina normativa e contrattuale del lavoro alle dipendenze degli Enti Locali, Codice di Comportamento, diritti e doveri dei dipendenti pubblici;

Nozioni sul Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di

Genova.

In sede di prova orale, verranno accertate inoltre le conoscenze della lingua inglese e delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche. Potranno anche essere valutate le attitudini nonché le competenze concettuali e metodologiche dei candidati rispetto al ruolo da parte di un esperto in psicologia del lavoro.

Il punteggio delle prove è espresso in trentesimi e le prove si intenderanno superate con un punteggio non inferiore a 21/30 per ciascuna. Le prove potranno anche svolgersi in modalità telematica da remoto, in tal caso all’interno del bando sono elencate le specifiche minime della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle prove. Si rimanda al bando anche per ulteriori informazioni sulle materie d’esame e sulla presentazione delle domande.

Per la preparazione:

