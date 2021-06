Concorso Asp Palermo, 29 amministrativi e sanitari: requisiti e prove

La Gazzetta Ufficiale numero 44 del 4 giugno 2021 ha reso nota l’apertura di un nuovo Concorso Asp Palermo, per titoli ed esami, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 29 posti di diverse figure professionali afferenti al personale del Comparto come di seguito indicato:

21 posti di assistenti amministrativi (categoria C);

posti di (categoria C); 8 posti di collaboratore professionale sanitario e assistente sanitario (categoria D).

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti necessari per poter partecipare al concorso, le modalità di inoltro della domanda e le prove d’esame cui i candidati saranno sottoposti.

Concorso Asp Palermo: requisiti

Per poter partecipare al nuovo Concorso Asp Palermo i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione, alla data di scadenza della procedura:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica alla mansione;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi

o viziati da invalidità insanabile, ovvero licenziati; non essere stati condannati con sentenza definitiva per un reato che impedisce, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n.68;

iscrizione nello specifico elenco del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della legge n. 68/99;

titolo di studio previsto per l’accesso al rispettivo profilo professionale per il quale il candidato intende concorrere e gli ulteriori requisiti, così come di seguito specificato:

• per il profilo professionale di assistente amministrativo (categoria C):

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

• per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario (categoria D):

– diploma universitario di assistente sanitario.

Concorso Asp Palermo: invio domande

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda (www.asppalermo.org – sezione concorsi), entro e non oltre il 4 luglio 2021.

Inoltre, all’istanza di partecipazione i candidati dovranno allegare:

curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;

pubblicazioni edite a stampa in formato pdf non modificabile;

ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di € 10,00 – non rimborsabile – sul conto corrente postale n. 19722909, intestato all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo – Servizio tesoreria – completa di casuale del versamento;

fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità.

Concorso Asp Palermo: prove d’esame

In caso di ricezione di un numero di domande superiore a 1000 l’Azienda potrà indire una prova preselettiva che consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove d’esame.

Per il profilo di assistente amministrativo le prove d’esame saranno tre:

prova scritta : svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica;

: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica; prova pratica: predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta anche mediante l’uso di apparecchiature informatiche;

predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta anche mediante l’uso di apparecchiature informatiche; prova orale: colloquio attinente le materie proposte per la prova scritta e sulla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario le prove saranno:

prova scritta: elaborato o soluzione di quesiti a risposta multipla in materie inerente al profilo professionale di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario;

elaborato o soluzione di quesiti a risposta multipla in materie inerente al profilo professionale di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario; prova pratica : esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

: esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; prova orale: colloquio sulle materie oggetto delle prove precedenti.

Per ulteriori informazioni consulta il bando ufficiale, a pagina 17 della seguente Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia: scarica il bando.

Concorso Asp Palermo: valutazione titoli

Per i tutti i profili professionali resi disponibili dal Concorso Asp Palermo, i punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove di esame.

I punteggi (30 punti) per i titoli sono così ripartiti:

10 punti per i titoli di carriera;

10 punti per i titoli accademici e di studio;

5 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;

5 punti per il Curriculum formativo e professionale.

I punteggi (70 punti) per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta punti;

20 punti per la prova pratica punti;

20 punti per la prova orale.

Concorso Asp Palermo: come prepararsi

Per la preparazione consigliamo i seguenti volumi:

