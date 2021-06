Concorso 179 Infermieri Cagliari, preselezione dal 21 giugno: le novità

**Aggiornamento del 04/06/2021: È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 4 giugno 2021 il diario della prova preselettiva e della prova scritta relativa al Concorso per 179 Infermieri per l’ARNAS di Cagliari. La prova preselettiva si terrà nei giorni 21 e 22 giugno 2021 presso la Fiera campionaria padiglione I, ingresso piazzale Marco Polo. La prova scritta si terrà invece il 24 giugno 2021 presso la medesima sede. L’elenco dei candidati ammessi e la ripartizione dei candidati, così come le regole da seguire in base al protocollo anti-covid saranno pubblicati nel sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari.

Leggi l’avviso

In Gazzetta Ufficiale e sul sito dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari è stata pubblicata la delibera n.2255 del 29 Ottobre 2019, con riferimento al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla selezione di 179 Infermieri, categoria D, da allocare presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Sardegna.

Ancora i termini di partecipazione non sono stati indicati. In attesa del bando, riportiamo le informazioni su requisiti, modalità di invio domanda e prove.

Novità e aggiornamenti sui Concorsi Infermieri

Concorso 179 Infermieri Cagliari: requisiti di partecipazione

Al Concorso Infermieri Cagliari possono partecipare tutti gli individui in possesso dei requisiti generali e specifici entro il termine ultimo di trasmissione delle domande. Sono:

cittadinanza italiana, di uno Stato Membro dell’Ue o di Paesi Terzi salvo possesso dei titoli di soggiorno indicati nella delibera;

italiana, di uno Stato Membro dell’Ue o di Paesi Terzi salvo possesso dei titoli di soggiorno indicati nella delibera; godimento dei diritti civili e politici , non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai CCNL e dalla normativa;

che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai CCNL e dalla normativa; aver assolto agli obblighi di leva ;

; idoneità fisica all’impiego ;

; un titolo di studio tra Laurea di I livello in Infermieristica, Diploma universitario di Infermiere di precedente ordinamento o titolo equipollente;

tra Laurea di I livello in Infermieristica, Diploma universitario di Infermiere di precedente ordinamento o titolo equipollente; Iscrizione all’Albo Professionale.

Il candidato deve dichiarare la presenza di procedimenti penali in corso.

Concorso 179 Infermieri Cagliari: invio domanda

La domanda di partecipazione al Concorso Infermieri Sardegna, completa delle dichiarazioni e dei documenti necessari, dovrà essere trasmessa esclusivamente sulla piattaforma aobrotzu.iscrizioneconcorsi.it entro il 19 Gennaio 2020.

Nella delibera è indicata la procedura di registrazione al sito aziendale e al singolo concorso infermieri.

Leggi la delibera

Per perfezionare la candidatura è necessario il pagamento della tassa di concorso pari a 9 euro.

Cause esclusione dalla procedura

Compilare correttamente la domanda o possedere tutti i requisiti è fondamentale per poter essere ammessi al Concorso Infermieri Sardegna. Infatti costituiscono cause di esclusione:

utilizzo di modalità di iscrizione diverse da quella indicata;

mancato inoltro della domanda firmata;

mancato possesso di uno dei requisiti generali o specifici;

mancato riconoscimento dell’equipollenza di titoli di studio esteri;

mancato rispetto del termine di scadenza;

mancato rispetto delle modalità indicate nel bando.

Concorso 179 Infermieri Cagliari: prove di selezione

La procedura selettiva del Concorso Infermieri prevede:

preselezione , attivata in caso siano ricevute numerose domande, consistente nella risoluzione di quiz a risposta multipla sulle materie delle prove e/o cultura generale;

, attivata in caso siano ricevute numerose domande, consistente nella risoluzione di quiz a risposta multipla sulle materie delle prove e/o cultura generale; prova scritta , svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sugli argomenti inerenti alla professione;

, svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sugli argomenti inerenti alla professione; prova pratica , esecuzione di tecniche o predisposizione di atti connessi alla qualifica;

, esecuzione di tecniche o predisposizione di atti connessi alla qualifica; prova orale, un colloquio sulle materie della prova scritta e pratica, sulla lingua inglese o francese e sulle conoscenze informatiche di base.

Verrà data comunicazione in merito alla preselettiva almeno 15 giorni prima dell’effettivo svolgimento. Le indicazioni, le modalità, i criteri di correzione e i punteggi attribuiti saranno indicati immediatamente prima.

Per la preparazione consigliamo:

Concorso 179 Infermieri A.O. Brotzu Cagliari (Deliberazione 29 ottobre 2019, n. 255) AA.VV., 2019, Maggioli Editore 2019, Con la deliberazione n. 2255 del 29 ottobre 2019 l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari ha indetto il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 179 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, cat. D. presso le aziende ed enti del Servizio...









© RIPRODUZIONE RISERVATA