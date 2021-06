Dichiarazione redditi: i documenti da portare al Caf e commercialista

La stagione della dichiarazione dei redditi è cominciata a pieno ritmo. Siamo tutti alle prese con la raccolta dei documenti, delle spese da portare in detrazione, della certificazione unica consegnare a commercialista e patronato caf per il nostro 730 o altre dichiarazioni annuali. Ma siamo sicuri di sapere esattamente cosa occorre portare per non incorrere in errori dichiarativi e perdersi delle chance di detrazione?

Solitamente l’ente che incarichiamo di seguirci nelle nostre denunce dei redditi, ogni anno ci invia il promemoria per gli appuntamenti e i documenti da portare. Li elenchiamo di seguito, per aiutare i nostri lettori ad arrivare pronti a questo appuntamento annuale con il Fisco.

Si tratta di un elenco di documentazione generica, ognuno scelga il proprio caso specifico.

Dichiarazione redditi: dati del contribuente

eventuali tessere di patronati, utili per beneficiare di tariffe ridotte,

fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari

dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o Redditi), compresa la Certificazione Unica, eventuali deleghe di versamento

modello F24

dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio

fotocopia documento d’identità

Redditi da lavoro dipendenti/pensione/assimilati

certificazione Unica

certificato di eventuali pensioni estere

assegni periodici percepiti dal coniuge, in caso di separazione o divorzio

attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a colf e badanti.

Altri redditi da dichiarare

corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili avvenuti negli ultimi 5 anni

redditi diversi percepiti dagli eredi

Terreni e fabbricati

visure catastali

atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione >> Scopri La Tassazione degli immobili 2021 <<

contratti di locazione

canoni percepiti da immobili affittati

copia F24 di versamento IMU 2020

ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino, copia del contratto, eventuale F24, modello SIRIA, Modello 69, per chi ha optato per la cedolare secca.

Dichiarazione redditi: spese detraibili e deducibili

Detrazioni casa

contratto di locazione per chi è in affitto

quietanza di versamento interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo

Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso

fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa

documentazione per la detrazione relativa a bonus facciate e ristrutturazioni edilizie:

documentazione per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della comunicazione Enea >> I Bonus Casa 2021 <<

documentazione che attesti l’avvio delle opere di ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute per l’arredo con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti

ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente

spese per acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici a servizio di condomini o delle singole abitazioni

autocertificazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale entro un anno dalla consegna

Detrazioni figli

ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, basket, piscina, calcio…)

contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti, e in caso anche l’attestato di frequenza al corso di laurea frequentato

rette asili nido

Spese per la frequenza di materne, elementari, medie

spese per università, statali e non

Detrazioni ex coniuge

assegni periodici versati o percepiti dall’ex coniuge

sentenza di separazione

codice fiscale dell’ex coniuge

Detrazioni spese mediche

spese visite mediche generiche o specialistiche

scontrini farmacia (ticket, farmaci da banco, medicinali, omeopatia)

spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi)

ticket ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio

ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri

ricevute per acquisto protesi sanitarie

ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero

spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici)

(mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici) spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli)

documentazione comprovante il costo per la badante

spese veterinarie

Detrazioni polizze e assicurazioni

contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione: vita, infortuni, rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a tutela delle persone con disabilità grave, rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo, anche nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione

contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)

ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi

quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare

Detrazioni erogazioni liberali

Anche le donazioni possono essere portate in detrazione. In tal caso occorre portare a commercialista o caf abilitato:

documentazione/ricevute versamenti effettuati a favore di: Onlus, Ong, OdV e Aps, Istituzioni religiose, TRUST e Fondi Speciali, Partiti politici, Istituti scolastici, beni culturali pubblici (Art bonus), impianti sportivi pubblici (Sport bonus), Emergenza Covid etc.

Dichiarazione redditi: altre spese da documentare

ricevute versamenti contributivi all’Inps per lavoratori domestici

spese per l’acquisto di cani guida

spese per funerali

abbonamenti a trasporto pubblico

il bonus vacanze usufruito

