Concorso Comune Genova per 60 tecnici, il nuovo bando aggiornato: requisiti, come partecipare, prove

Modifiche al Concorso Comune Genova per istruttori tecnici. La Direzione sviluppo del personale e formazione ha revocato il precedente bando e pubblicato il nuovo, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 60 istruttori servizi tecnici in categoria C e posizione economica C1.

Come specificato nel bando stesso: “Il presente bando è comunque subordinato all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.lgs. 165/2001“. In poche parole, le assunzioni verranno fatte se i posti non dovessero essere interamente coperti dalle procedure di mobilità del personale.

Vediamo assieme i requisiti da possedere, come fare domanda e prove di selezione.

Concorso Comune Genova 60 tecnici: requisiti di accesso

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (nuovo ordinamento);

tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (nuovo ordinamento); diploma di geometra oppure diploma di perito industriale in edilizia (ordinamento previgente);

di geometra oppure diploma di perito industriale in edilizia (ordinamento previgente); diploma di laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile e ingegneria civile per la difesa dello suolo e la pianificazione territoriale;

in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile e ingegneria civile per la difesa dello suolo e la pianificazione territoriale; laurea specialistica in 3/S Architettura del Paesaggio, 4/S Architettura e Ingegneria edile-architettura e 28/S Ingegneria Civile;

in 3/S Architettura del Paesaggio, 4/S Architettura e Ingegneria edile-architettura e 28/S Ingegneria Civile; laurea magistrale in LM- 3 Architettura del Paesaggio, LM -4 Architettura e Ingegneria edile-architettura, LM -23 Ingegneria Civile, LM – 24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi e LM – 26 Ingegneria della Sicurezza;

in LM- 3 Architettura del Paesaggio, LM -4 Architettura e Ingegneria edile-architettura, LM -23 Ingegneria Civile, LM – 24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi e LM – 26 Ingegneria della Sicurezza; laurea triennale in 04 Scienze dell’architettura e dell’Ingegneria Civile, 08 Ingegneria Civile e Ambientale (DM. n. 509/99);

in 04 Scienze dell’architettura e dell’Ingegneria Civile, 08 Ingegneria Civile e Ambientale (DM. n. 509/99); laurea triennale in L-17 Scienze dell’Architettura, L-23 Scienze tecniche dell’Edilizia e L-7 Ingegneria Civile e Ambientale (D.M. n. 270/2004);

in L-17 Scienze dell’Architettura, L-23 Scienze tecniche dell’Edilizia e L-7 Ingegneria Civile e Ambientale (D.M. n. 270/2004); titoli equipollenti per legge ;

; titoli conseguiti all’estero con provvedimento di equivalenza.

Scarica il nuovo bando

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per fare domanda: le ore 24 del 9 giugno 2021.

Domanda Concorso Comune Genova 60 tecnici

La domanda di partecipazione deve essere presentata in via telematica nell’apposita pagina web del Comune di Genova entro le ore 24 del 9 giugno 2021. Sempre nei termini indicati deve essere versata la somma di 10 euro tramite il sistema Pago PA.

Per l’accesso alla piattaforma è necessario il possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Non sono considerate valide le domande presentate per il precedente bando, con scadenza al 24 maggio. Tutti gli interessati devono inviare una nuova istanza. Il pagamento invece non deve essere ripetuto.

Concorso Comune Genova 60 tecnici: prove

La selezione del Concorso tecnici Comune Genova è così articolata:

preselezione , per l’ammissione alle prove d’esame, con quiz a risposta multipla sulle materie a programma;

, per l’ammissione alle prove d’esame, con quiz a risposta multipla sulle materie a programma; prova scritta , con quesiti a risposta multipla psicoattitudinali e sulle materie a programma;

, con quesiti a risposta multipla psicoattitudinali e sulle materie a programma; prova orale, sulle materie delle prove scritte e ulteriori. In questa fase verrà verificata anche la conoscenza della lingua inglese, delle principali applicazioni informatiche e delle attitudini/competenze concettuali e metodologiche rispetto al ruolo (da parte di un esperto in psicologia del lavoro).

Le prove potrebbero svolgersi in modalità telematica e da remoto. In data 11 giugno 2021 verrà pubblicata la prima comunicazione ai candidati.

Per la preparazione sulle materie consigliamo:

