Concorsi Comune di Portici, 14 posti di Istruttore area vigilanza: domande fino al 21 giugno

*aggiornamento del 21/05/2021: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso di rettifica e riapertura del bando di categoria C. La patente di categoria A non deve essere più necessariamente posseduta prima di fare domanda, ma potrà essere conseguita anche durante il periodo di formazione, a spese del candidato. Sono stati riaperti inoltre i termini per la presentazione della domanda, che potrà essere inviata fino al 21 giugno 2021.

Leggi l’avviso

Nuove possibilità di assunzione presso il Comune di Portici con due nuovi concorsi pubblici. Nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 23 marzo 2021 sono stati infatti pubblicati due avvisi per altrettante selezioni pubbliche che riguardano i seguenti posti:

4 posti di Istruttore direttivo , area vigilanza, categoria D, a tempo pieno e indeterminato;

, area vigilanza, categoria D, a tempo pieno e indeterminato; 10 posti di Istruttore di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C, con contratto di formazione e lavoro, di cui 3 posti riservati ai volontari delle Forze Armate.

Il contratto di formazione e lavoro avrà lo scopo di far acquisire a chi verrà assunto le competenze per ricoprire la posizione di Agente di Polizia Municipale del Comune di Portici. Ha durata di 12 mesi al termine dei quali, previa valutazione con esito positivo dell’attività svolta, sarà possibile la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Concorsi Comune di Portici: requisiti

Per partecipare a entrambi i concorsi è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità);

età non inferiore agli anni 18;

patente di guida cat. B o superiore;

patente di guida cat. A;

non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

essere immune da condanne penali che precludano l’assunzione all’impiego presso gli Enti Locali;

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985;

essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza;

essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica all’impiego;

essere in possesso dell’idoneità per il rilascio del porto d’armi;

non trovarsi nelle condizioni di invalido civile.

conoscenza dell’uso delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche e della lingua inglese.

Per quanto riguarda il concorso per Istruttore direttivo area vigilanza è inoltre richiesto il possesso della Laurea in Giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia o rispettivi titoli equipollenti.

Per il concorso per Istruttore di vigilanza, sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici:

età compresa tra 18 e 32 non compiuti alla data di scadenza del bando;

alla data di scadenza del bando; patente di categoria A2 o di categoria A;

possesso di requisiti fisico/funzionali e psico/attitudinali elencati all’interno del bando.

Concorsi Comune di Portici: domanda

La domanda per entrambi i concorsi va redatta in carta semplice, seguendo gli schemi allegati nei rispettivi bandi, e fatta pervenire al Comune di Portici entro il 22 aprile 2021 tramite le seguenti modalità:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Alla domanda andranno allegati:

copia di un documento di identità in corso di validità;

elenco dei titoli valutabili;

copia dei titoli valutabili o autocertificazione nei casi previsti;

ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria comprensivi della tassa di concorso, per un totale di 20 euro, pagabili seguendo le modalità indicate nei bandi.

I bandi sono disponibili cliccando sugli indirizzi riportati di seguito, in particolare:

Sono stati riaperti i termini per fare domanda per il concorso per 10 istruttori di vigilanza. Il termine ultimo è il 21 giugno 2021.

Concorsi Comune di Portici: prove

Concorso 4 istruttori direttivi

Per quanto riguarda il concorso per Istruttori direttivi, le prove d’esame previste saranno tre:

due prove scritte (una teorica a risposte multiple e una teorico-pratica che consisterà nella redazione di uno o più elaborati);

(una teorica a risposte multiple e una teorico-pratica che consisterà nella redazione di uno o più elaborati); una prova orale.

Il punteggio delle prove è espresso in trentesimi e queste si intenderanno superate con un punteggio uguale o superiore a 21/30 ciascuna. Al massimo di 90 punti quindi ottenibili con le prove si aggiungono altri 10 punti ottenibili con la valutazione dei titoli. Verranno valutati:

titoli di studio – fino a 3 punti;

titoli di servizio – fino a 4 punti;

titoli vari – fino a 3 punti (l’elenco è disponibile nel bando).

Concorso 10 istruttori di vigilanza

Per il concorso per istruttori di vigilanza è prevista un’unica prova scritta che consisterà nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta chiusa. La prova è valutata in trentesimi e si intenderà superata con un punteggio uguale e superiore a 21/30. A questa si aggiunge la valutazione dei titoli che prevede fino a 10 punti. La valutazione avviene in maniera analoga al concorso per istruttori direttivi.

In relazione al numero di domande pervenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova preselettiva che consisterà in una serie di domande a risposta chiusa sulle materie d’esame.

Per maggiori informazioni sulle materie d’esame, sullo svolgimento delle prove e per altri dettagli sui concorsi si rimanda ai rispettivi bandi.

Per la preparazione si consiglia:

Il Vigile Urbano Massimo Ancillotti, Edoardo Barusso, Rosa Bertuzzi, Andrea Del Ferraro, Elena Fiore, Antonella Manzione, 2020, Maggioli Editore 2020, Questo manuale, forte dell’esperienza editoriale trentennale nei concorsi da “Vigile Urbano” e dei successi riscossi tra diverse generazioni di dipendenti dei Corpi di Polizia Municipale, è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia...



Quiz commentati per i concorsi in Polizia municipale Nicola Cipriani, Roberto Dall’Aglio, Rosa Bertuzzi, Massimo Ancillotti, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume presenta una raccolta di quesiti a risposta multipla, con soluzione corretta commentata, come supporto di preparazione alle prove dei concorsi per Agenti di Polizia municipale, indetti dagli enti locali. Grazie a questa formula, in linea con le più aggiornate esperienze della...









© RIPRODUZIONE RISERVATA