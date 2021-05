Bonus covid 800 euro operai agricoli: le novità del Sostegni bis

Il Decreto Sostegni bis riconoscerà l’indennità o bonus covid anche agli operai agricoli. Questo il succo del provvedimento approvato in Consiglio dei ministri il 20 maggio.

Fa quindi capolino l’assegno una tantum, inizialmente previsto dal Decreto “Cura Italia”, a beneficio delle categorie lavorative colpite dall’emergenza epidemiologica e recentemente riproposto dal Dl “Sostegni”.

Una misura che, eccezion fatta per i mesi di marzo e aprile 2020 non ha più visto tra i beneficiari gli operai agricoli. Analizziamo la questione nel dettaglio, in particolare cosa cambierà con il futuro “Sostegni-bis”, che verrà approvato nei prossimi giorni.

L’indennità viene erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021. La domanda per l’indennità è presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Bonus covid operai agricoli: cos’è

All’articolo 68 del Sostegni bis, tra le varie misure a favore del settore agricoltura, spicca anche l’indennità covid per operai agricoli, colpiti anch’essi dagli effetti della pandemia covid.

In particolare agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro.

Bonus covid operai agricoli: le indennità 2020

Ricordiamo che le uniche indennità previste per gli operai agricoli nel 2020 sono state quelle introdotte dai Decreti “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020) e Rilancio (D.l. n. 34/2020).

In particolare, le norme citate hanno riconosciuto due rate del sussidio pari a 600,00 euro, rispettivamente per i mesi di marzo ed aprile 2020 (1.200,00 euro complessivi) a beneficio degli operai agricoli a tempo determinato e delle altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, a patto di:

Aver totalizzato nel 2019 almeno cinquanta giornata di effettivo lavoro agricolo ;

; Non essere titolari di pensione.

I successivi decreti chiamati a fronteggiare gli effetti economico-sociali dell’emergenza COVID, non hanno tuttavia riproposto l’indennità per i lavoratori agricoli, ivi compreso il recente Decreto “Sostegni”.

Decreto Sostegni: destinatari indennità COVID

Il Decreto “Sostegni” ha introdotto un’indennità una tantum di 2.400,00 euro a beneficio di:

Soggetti già destinatari del sussidio ai sensi del Decreto “Ristori” (D.l. n. 137/2020);

(D.l. n. 137/2020); Lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali (compresi i lavoratori somministrati);

Lavoratori stagionali (ivi inclusi gli interinali) appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali;

Intermittenti;

Lavoratori autonomi occasionali;

Incaricati alle vendite a domicilio;

Dipendenti a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali;

Lavoratori dello spettacolo.

A differenza dei soggetti che hanno già beneficiato del sussidio previsto dal “Ristori”, per i quali l’erogazione dei 2.400,00 euro avviene d’ufficio, gli altri potenziali destinatari sono tenuti ad inoltrare apposita istanza all’INPS entro il 31 maggio prossimo.

Ricordiamo da ultimo che l’indennità COVID-19, erogata dall’INPS direttamente al beneficiario, è:

Esente da qualsiasi contributo previdenziale o assistenziale;

Non subisce alcuna ritenuta a titolo di IRPEF;

Non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del percipiente.

Bonus covid 800 euro operai agricoli: i requisiti

In merito a chi effettivamente percepirà il bonus da 800, tra le fila dei lavoratori agricoli, elenchiamo i principali requisiti previsti dal provvedimento:

maturazione di 50 giornate effettive di lavoro nel 2020,

NON essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al momento della domanda (eccezion fatta per il contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità),

NON si deve essere titolari di pensione.

Bonus covid operai agricoli: importi

L’importo dell’indennità riconosciuta dal Sostegni bis agli operai agricoli sarà di 800 euro

Bonus covid 800 euro operai agricoli: condizioni

Tra le condizioni necessarie e le incompatibilità troviamo del bonus agricolo:

incompatibilità con il Reddito di cittadinanza percepito alla data di entrata in vigore del decreto,

incompatibilità con il Reddito di emergenza

cumulabilità con l’assegno ordinario di invalidità,

Bonus covid operai agricoli: come fare domanda

La domanda può essere inviata direttamente all’Inps entro la data del 30 giugno 2021. Le modalità saranno comunicate dell’Ente.







