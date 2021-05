Mutuo prima casa giovani: senza anticipo e con garanzia 100%. Le novità in arrivo

Il settore immobiliare in Italia incide in modo rilevante sull’economia italiana in quanto la casa viene considerata un bene fondamentale. Nel prossimo Decreto Sostegni “Bis”, vi è tra le diverse ipotesi allo studio quella di aumentare per i giovani, l’attuale copertura assicurata del Fondo garanzia sul mutuo prima casa pari attualmente al 50% del finanziamento (quota capitale).

Si tratta di un aiuto sia all’economia reale e soprattutto verso le categorie, come i giovani, spesso tagliati fuori dal mercato dei mutui, perché non in grado di soddisfare i requisiti di garanzia richiesti dalle banche, almeno nei casi un cui non hanno (ancora) un posto di lavoro fisso o un contratto di lavoro dipendente.

Mutuo prima casa: prestiti agevolati

Per ottenere un finanziamento a tasso agevolato bisogna possedere determinati requisiti. Solitamente per avere accesso al mutuo bancario bisogna avere un’età tra i 18 anni e i 70 anni, anche se in alcuni casi si può arrivare agli 80 anni, il tutto dipende da determinate variabili e dalle politiche della banca.

Prima di erogare un mutuo, l’istituto bancario richiede al potenziale cliente il reddito annuo, le informazioni che riguardano la situazione economica, le garanzie che possano far capire che il pagamento potrà essere estinto senza difficoltà, e infine tutta la documentazione necessaria che attesti la veridicità delle informazioni.

Non è necessario essere un lavoratore a tempo indeterminato per poter accedere al mutuo, anche i liberi professionisti o coloro che hanno un contratto di lavoro atipico possono ottenere un prestito bancario, bisogna comunque mostrare le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti e fornire adeguate garanzie.

I giovani con meno di 35 anni rientrano nella categoria di coloro che possono avere accesso ai prestiti agevolati, in particolare le giovani coppie. La agevolazioni sono state pensate per coloro che di solito riscontrano le difficoltà maggiori nell’acquisto della casa, lo Stato in questi casi interviene facendo in modo che possano accedere ai prestiti anche coloro che solitamente non raggiungono i requisiti imposti alle banche.

Solitamente quando si acquista una casa, il mutuo concesso è pari a massimo l’80% del valore dell’immobile, attraverso i mutui agevolati è possibile avere un finanziamento maggiore, fino ad arrivare al 100% del valore dell’abitazione, con piani di pagamento più favorevoli per chi contrae il mutuo.

Dal momento che si parla di immobili da adibire ad abitazioni principali, sono previsti altri vantaggi fiscali. Con le agevolazioni prima casa le imposte sulla compravendita verranno calcolate in misura ridotta, imposta di registro al 2%, e imposta ipotecaria e catastale fisse di 50 euro cadauna se si acquista da privato. Saranno inoltre detraibili nella dichiarazione dei redditi, anche gli interessi passivi e gli altri oneri relativi al mutuo, fino al 19% dell’importo sostenuto.

Il Fondo garanzia mutuo prima casa

Il Fondo garanzia per i mutui per la prima casa è volto a incentivare l’accesso al credito a tutti coloro che rientrano nei parametri richiesti, e che vogliono acquistare una prima casa.

Possono fare richiesta coloro che non sono proprietari di altri immobili ad uso abitativo, l’immobile deve essere collocato in Italia, e non deve far parte delle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici storici), non deve essere quindi un edificio di lusso.

Il mutuo non deve essere superiore a 250.000 euro ed è rivolto alle giovani coppie, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni.

La domanda per accedere al finanziamento deve essere presentata direttamente alla banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo.

Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa, prevede una garanzia statale, nella misura del 50%, ai mutui erogati per l’acquisto o la ristrutturazione ai fini dell’accrescimento dell’efficienza energetica di abitazioni principali e che rispettano particolari caratteristiche.

La garanzia statale rende più facile l’accesso al mutuo a soggetti considerati più a rischio, come ad esempio chi ha un lavoro a tempo determinato.

Le misure inserite nella bozza del decreto Sostegni “bis” potrebbero dare un ulteriore respiro ai giovani che cercano casa, anche a chi ha già stipulato un mutuo, con la previsione della proroga e il rinforzo del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa, (cosiddetto Fondo Gasparrini). Il Fondo prevede in generale la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250mila euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Mutuo prima casa: cosa prevede il decreto Sostegni “Bis”

Secondo quanto previsto dalla bozza del Sostegni “Bis” la dotazione del fondo di garanzia per la prima casa viene incrementata di 55 milioni di euro per l’anno 2021.

Con la nuova norma si passa come limite d’età per l’accesso alle agevolazioni dai 35 ai 36 anni, senza limitazioni sulla tipologia di contratto di lavoro di cui siano titolari, rientrerebbero quindi anche contratti occasionali e precari.

La durata della norma è prevista almeno fino al 31 dicembre 2022 e successivamente potrebbe entrare a regime.

Una interessante novità se confermata, riguarda la possibilità di accedere al finanziamento del 100% senza obbligo di versare l’anticipo (il 20%) del capitale. L’intenzione del Governo è quella di aumentare la garanzia dello Stato attualmente al 50%.

È prevista l’esenzione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, prevista anche la riduzione al 50% degli onorari notarili.

Per gli atti relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto (ipotesi in cui non trova applicazione il regime di esenzione) è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui è stipulato l’atto, un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto.

Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Può anche essere utilizzato in compensazione. Non può in ogni caso dare luogo a rimborsi.

È prevista l’esenzione dell’imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, pari all’0,25% dell’ammontare complessivo del finanziamento.

In sintesi se verrà confermato, il piano di agevolazioni prima casa, prevede che gli atti d’acquisto di case (ad eccezione di quelle di lusso) e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione a favore di soggetti under 36 godranno delle seguenti agevolazioni:

esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale;

dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale; riduzione del 50% degli onorari notarili;

del 50% degli onorari notarili; per gli atti soggetti ad Iva, attribuzione agli acquirenti un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta;

di ammontare pari all’Iva corrisposta; i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Le agevolazioni citate si applicheranno agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il 31 dicembre 2022.







