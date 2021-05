Concorso Comune Sorrento, 20 agenti Polizia Municipale: requisiti e prove

Nella Gazzetta Ufficiale numero 37 dell’11 maggio 2021 è stata resa nota l’apertura del Concorso Comune Sorrento, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di agente di polizia municipale, a tempo determinato, pieno e parziale, per il Dipartimento di polizia municipale.

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti, le modalità di invio della domanda di partecipazione e le prove d’esame cui saranno sottoposti i candidati.

Concorso Comune Sorrento: requisiti

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare al concorso dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dal bando:

cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea;

età non inferiore ad anni diciotto;

possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;

non avere condanne penali;

possesso di abilitazioni alla guida sia degli autoveicoli che dei motoveicoli;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, limitatamente ai candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo;

conoscenza della lingua inglese o di almeno una delle lingue più importanti parlate nell’Unione Europea (Spagnolo, Francese, Tedesco);

per i cittadini stranieri: buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Municipale.

In particolare, gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti specifici di idoneità:

“visus” naturale di 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell’occhio che vede meno;

correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;

astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell’astigmatismo miopico ipermetrope per ciascun occhio;

normalità del senso cromatico e luminoso;

normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale liminare.

Concorso Comune Sorrento: fare domanda

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte e indirizzate al Servizio Personale del Comune di Sorrento, Piazza S. Antonino, 1 – 80067 SORRENTO (NA), a pena esclusione entro il 21/5/2021 con le seguenti modalità:

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento- Piazza S. Antonino n. 1 – Sorrento, a causa delle misure anti-Covid 19, nei soli seguenti giorni: il lunedì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; il giovedì dalle 15,30 alle 17,30;

inviate tramite servizio postale solo mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) ;

a mezzo posta elettronica certificata, da inviare a questo indirizzo.

Concorso Comune Sorrento: prove d’esame

A fronte dell’urgenza connessa alle assunzioni il bando ufficiale sottolinea l’assenza di una eventuale prova preselettiva. La prova d’esame invece consisterà in un’unica prova orale, che consisterà nella risposta a 5 quesiti estratti a sorte dal candidato tra quelli anticipatamente predisposti dalla Commissione prima della prova. Nell’ambito della prova orale la commissione accerterà anche la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

Inoltre, per la valutazione del colloquio, la Commissione esaminatrice dispone di un massimo di trenta punti. La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione corrispondente ad almeno 21/30.

Per maggiori informazioni sugli argomenti delle prove e sul concorso, rimandiamo al bando scaricabile qui.

