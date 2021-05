Concorso Inail per 41 Informatici, prove scritte dal 14 giugno: le novità in Gazzetta

*aggiornamento del 7/05/2021: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 7 maggio 2021 il diario delle prove scritte del concorso. Queste si svolgeranno dal 14 al 18 giugno 2021. Sul sito istituzionale www.inail.it > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Archivio concorsi, è stato pubblicato il calendario completo delle prove scritte con le informazioni su orari, luogo e distribuzione dei candidati. Maggiori dettagli nel successivo paragrafo relativo alle prove scritte.

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha indetto una nuova procedura, per soli esami, per l’assunzione di 41 Informatici, a tempo pieno e indeterminato, in area C e livello economico C1.

Il Concorso Inail è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti e di una laurea negli indirizzi definiti nel bando.

In questo articolo indicheremo in sintesi le principali informazioni da sapere su modalità di invio domanda e prove.

Concorso Inail: requisiti di ammissione

Al via le iscrizioni al Concorso Inail per l’assegnazione di 41 posti di Informatico del Comparto Funzioni Centrali – Epne da destinare alla Direzione Generale – Direzione Centrale Organizzazione Digitale Inail di Roma.

I candidati, per partecipare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonchè cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria;

italiana, di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonchè cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria; godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica all’impiego ;

; non aver riportato condanne penali o avere condanne penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

non essere stato destituito dai pubblici Uffici;

dai pubblici Uffici; non essere stato dispensato dall’impiego pubblico per persistente isufficiente rendimento o decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati;

dall’impiego pubblico per persistente isufficiente rendimento o decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati; posizione regolare nei confronti dell’ obbligo di leva ;

; laurea negli indirizzi indicati nel bando;

negli indirizzi indicati nel bando; certificazione di conoscenza della lingua inglese almeno al livello B1;

almeno al livello B1; conoscenza della lingua italiana per cittadini stranieri.

Titolo di studio

Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Scienze economiche (L-33), Scienze matematiche (L-35), Statistica (L-41) o equiparate;

in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Scienze economiche (L-33), Scienze matematiche (L-35), Statistica (L-41) o equiparate; laurea magistrale in Informatica (LM-18), Ingegneria delle telecomunicazioni (LM–27), Ingegneria elettronica (LM-29), Ingegneria informatica (LM-32), Matematica (LM–40), Scienze dell’economia (LM-56), Sicurezza informatica (LM-66), Scienze economico-aziendali (LM-77), Scienze statistiche (LM-82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM- 83), Tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91);

in Informatica (LM-18), Ingegneria delle telecomunicazioni (LM–27), Ingegneria elettronica (LM-29), Ingegneria informatica (LM-32), Matematica (LM–40), Scienze dell’economia (LM-56), Sicurezza informatica (LM-66), Scienze economico-aziendali (LM-77), Scienze statistiche (LM-82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM- 83), Tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91); laurea specialistica equiparata alle classi magistrali;

equiparata alle classi magistrali; diploma di laurea equiparato ad una delle suddette classi magistrali.

Concorso Inail: modalità e termini di invio domanda

La domanda di partecipazione al Concorso Inail 41 Informatici deve essere trasmessa esclusivamente con procedura telematica all’indirizzo www.inail.it.

Il termine per l’invio della candidatura è fissato al 31 Gennaio 2020.

Concorso Inail: prove

La preparazione dei candidati verrà verificata attraverso la somministrazione di quesiti a risposta multipla, la risoluzione di un caso e un colloquio orale.

Prova preselettiva

La prova preselettiva verrà attivata solamente nel caso in cui il numero delle domande ricevute sia 10 volte superiore al numero dei posti a concorso. Ogni candidato dovrà rispondere a una serie di quesiti a risposta multipla su:

elementi di diritto amministrativo;

ragionamento logico;

abilità matematiche;

capacità linguistica e comprensione dei testi;

informatica;

project management.

Il voto conseguito non inciderà con la media finale della graduatoria di merito.

Prove scritte

Le due prove scritte saranno utili test per accertare il grado di professionalità richiesto sulle seguenti tematiche:

elementi di diritto amministrativo;

architettura dei sistemi elaborativi;

ingegneria del software;

data base management systems e il loro impiego;

data science;

reti di telecomunicazione;

sicurezza informatica;

metodologie di sviluppo e di gestione dei progetti;

organizzazione e gestione nella fase di erogazione dei servizi informatici;

codice dell’Amministrazione Digitale.

La prima prova, a contenuto teorico, consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie indicate.

La seconda prova, a contenuto tecnico, non consisterà più nella risoluzione di casi ma di quesiti a risposta multipla sulle attività informatiche della Pubblica Amministrazione.

Come modificato dall’avviso di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 16-10-2020, le prove scritte si terranno in un’unica sessione d’esame e saranno svolte con il supporto di strumentazione informatica. Rimangono immutati invece gli argomenti delle prove.

Il 7 maggio è stato pubblicato il diario delle prove scritte del concorso. Queste si svolgeranno dal 14 al 18 giugno 2021 presso l’Auditorium della Direzione centrale per

l’organizzazione digitale dell’Istituto, a Roma, via Santuario Regina Degli Apostoli n. 33.

Le prove scritte avranno la durata complessiva di un’ora e consisteranno nella somministrazione di 80 quesiti a risposta multipla, di cui 40 a contenuto teorico e 40 a contenuto tecnico.

Verranno svolte tre sessioni d’esame al giorno con la relativa suddivisione degli ammessi in gruppi da 60 candidati per ogni sessione, per un totale complessivo di 180 candidati per ogni giornata d’esame.

Il calendario completo delle prove con la suddivisione delle sessioni e dei candidati è consultabile a questo indirizzo.

Prova orale

La prova orale consisterà in una discussione su casi pratici o nozioni sulle materie delle prove scritte e ordinamento e attribuzioni dell’Inail.

Durante il colloquio verrà accertata anche la conoscenza della lingua inglese, con riferimento alle competenze linguistiche in ambito informatico.

