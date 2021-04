Concorso Banca d’Italia 2021, ecco il nuovo bando per 105 posti: diario prove a maggio

*aggiornamento del 30/04/2021: il calendario prove del Concorso Banca d’Italia 2021 verrà reso noto nel mese di maggio con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento effettiva.

Leggi l’avviso

Dopo la revoca del precedente Concorso Banca d’Italia, l’Ente ha pubblicato un nuovo bando destinato a diplomati e laureati triennali per 105 assunzioni a tempo indeterminato. Abolito il voto di laurea minimo.

I posti sono così ripartiti:

10 assistenti con orientamento nelle discipline economiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline giuridiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline statistiche; 25 assistenti con orientamento nel campo dell’ICT; 40 vice assistenti.

Vediamo assieme tutte le informazioni per partecipare.

Concorso Banca d’Italia 2021: requisiti di accesso

Per partecipare i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

maggiore età ;

; cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza con buona conoscenza della lingua italiana;

italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza con buona conoscenza della lingua italiana; idoneità fisica alle mansioni ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolfere in Banca d’Italia.

Per quanto riguarda i titoli di studio:

10 assistenti con orientamento nelle discipline economiche

Diploma di maturità oppure laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze economiche (L-33)

Diploma di maturità oppure laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze economiche (L-33) 20 assistenti con orientamento nelle discipline giuridiche

Diploma di maturità oppure laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36)

Diploma di maturità oppure laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) 20 assistenti con orientamento nelle discipline statistiche

Diploma di maturità oppure laurea triennale in Statistica (L-41), Scienze matematiche (L-35), Ingegneria dell’informazione (L-8), Scienze e tecnologie fisiche (L-30)

Diploma di maturità oppure laurea triennale in Statistica (L-41), Scienze matematiche (L-35), Ingegneria dell’informazione (L-8), Scienze e tecnologie fisiche (L-30) 25 assistenti con orientamento nel campo dell’ICT

Diploma di maturità oppure laurea triennale in Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Ingegneria dell’informazione (L-8), Statistica (L-41), Scienze matematiche (L-35), Scienze e tecnologie fisiche (L-30)

Diploma di maturità oppure laurea triennale in Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Ingegneria dell’informazione (L-8), Statistica (L-41), Scienze matematiche (L-35), Scienze e tecnologie fisiche (L-30) 40 vice assistenti

Diploma di maturità

Consulta il bando

Domanda concorso Banca d’Italia 2021

La domanda di partecipazione deve essere presentata dalle ore 12 del 5 febbraio fino alle ore 16 del 9 marzo 2021, attraverso l’applicazione disponibile sul sito della Banca d’Italia: www.bancaditalia.it

E’ contentita la partecipazione per un solo profilo.

Concorso Banca d’Italia 2021: prove

Nel mese di aprile verranno date indicazioni sulla prima prova, che potrebbe essere la preselezione, qualora il numero dei candidati sia elevato, o la prova scritta.

La preselezione è per soli titoli e non influisce sul punteggio finale della graduatoria di merito. Seguiranno una prova scritta e una prova orale con svolgimento a Roma.

profili A, B, C, D profilo E preselezione , attivata con più di 1.500 domande:

, attivata con più di 1.500 domande: prova scritta , consistente in 3 quesiti a risposta sintetica sulle materie d’esame e in un elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità sociale ed economica;

, consistente in 3 quesiti a risposta sintetica sulle materie d’esame e in un elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità sociale ed economica; prova orale, un colloquio interdisciplinare e una conversione in lingua inglese. Potrebbero essere richieste esperienze maturate e l’argomento della tesi. preselezione , attivata con più di 5.000 domande;

, attivata con più di 5.000 domande; prova scritta , un test con 100 domande a risposta multipla, delle quali 60 sulle materie e 40 sulla lingua inglese;

, un test con 100 domande a risposta multipla, delle quali 60 sulle materie e 40 sulla lingua inglese; prova orale, un colloquio interdisciplinare e una conversione in lingua inglese. Potrebbero essere richieste esperienze maturate e l’argomento della tesi.

Nella determinazione del punteggio della preselezione verrà preso in considerazione un solo titolo, ovvero un solo diploma e una sola laurea triennale.

I vincitori dovranno portare a termine con esito positivo un periodo di prova di 6 mesi, eventualmente prorogato per altri sei mesi in caso di esito negativo. Non è consentito il trasferimento per almeno 2 anni dall’assunzione.







