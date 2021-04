Concorso Maeci 2021, in Gazzetta il bando per 50 segretari di legazione: come partecipare

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso Maeci 2021 per 50 posti di Segretario di Legazione in prova. Come previsto dalla Legge di Bilancio 2020, la selezione che avvia alla carriera diplomatica verrà riproposta fino al prossimo anno.

Fino al 7 giugno è possibile presentare la domanda di ammissione tramite la piattaforma del Ministero.

Vediamo quali sono i requisiti richiesti e le prove da affrontare.

Concorso Maeci 2021: requisiti di accesso

I requisiti di accesso, indicati all’art. 2 del bando, devono essere posseduti entro il 7 giugno 2021, ovvero l’ultimo giorno utile per l’invio delle domande. I candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali fino alla verifica del possesso dei requisiti.

Ecco cosa è richiesto:

cittadinanza italiana , esclusa ogni equiparazione;

, esclusa ogni equiparazione; età non superiore a 35 anni (il limite d’età può essere innalzato fino a 3 anni per alcune categorie di persone, il dettaglio nel bando);

laurea magistrale (o altro titolo equipollente/equiparato) afferente alle classi LM-16 finanza, LM-52 relazioni internazionali, LM-56 scienze dell'economia, LM-62 scienze della politica, Lm-63 scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-76 scienze economiche per l'ambiente e la cultura, LM-77 scienze economico-aziendali, LM-81 scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-87 servizio sociale e politiche sociali, LM-88 sociologia e ricerca sociale, LM-90 studi europei o LMG/01 Giurisprudenza;

(o altro titolo equipollente/equiparato) afferente alle classi LM-16 finanza, LM-52 relazioni internazionali, LM-56 scienze dell’economia, LM-62 scienze della politica, Lm-63 scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-76 scienze economiche per l’ambiente e la cultura, LM-77 scienze economico-aziendali, LM-81 scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-87 servizio sociale e politiche sociali, LM-88 sociologia e ricerca sociale, LM-90 studi europei o LMG/01 Giurisprudenza; idoneità psico-fisica alle mansioni;

alle mansioni; godimento dei diritti politici ;

; non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego statale per le motivazioni indicate nel bando.

Non sono ammessi alle prove i candidati che abbiano già sostenuto per 3 volte le prove scritte senza superarle.

Concorso Maeci 2021: come far domanda

La domanda di ammissione al concorso carriera diplomatica deve essere presentata compilando il modulo online su portaleconcorsi.esteri.it.

E’ stabilita la chiusura della piattaforma il 45° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 7 giugno 2021.

Prove Concorso Carriera Diplomatica 2021

La selezione è così articolata:

prova attitudinale ;

; valutazione dei titoli ;

; prove scritte ;

; prova orale ;

; prove facoltative in lingua (eventuali).

La prova attitudinale consiste in un questionario con 60 domande a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti. Il programma verte su:

storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;

diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;

politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;

lingua inglese, senza l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale;

test per l’accertamento della capacità di ragionamento logico.

Le prove scritte vertono invece sulle seguenti materie:

storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea; politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale; lingua inglese (composizione, senza l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale); altra lingua straniera scelta dal candidato tra francese, spagnolo e tedesco.

Per le prove di cui ai punti a), b) e c) i candidati hanno a disposizione 5 ore, mentre per le restanti 3 ore.

Nella prova orale la Commissione verifica la conoscenza delle materie delle precedenti prove e delle seguenti:

diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);

contabilità di Stato;

nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale privato;

geografia politica ed economica.

E’ compresa una prova pratica di informatica. La conversazione in lingua straniera sarà focalizzata su tematiche di attualità internazionale.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta possono sostenere prove facoltative in ulteriori lingue, il cui punteggio si andrà a sommare per la valutazione finale.

Concorso Maeci 50 segretari di legazione: calendario prove

La sede, il giorno, l’orario e le modalità di svolgimento delle prove verranno indicate con un avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare:

8 giugno 2021 , informazioni sulla prova attitudinale;

, informazioni sulla prova attitudinale; 29 giugno 2021, informazioni sulle prove scritte.







