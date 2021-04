Concorso 1000 tecnici 2021: in arrivo un nuovo bando

Novità in ambito tecnico: è previsto l’arrivo del bando di Concorso per l’assunzione di 1000 tecnici esperti. A stabilirlo la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Upi-Anci, che si è tenuta giovedì 14 aprile, con all’ordine del giorno il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A seguito dell’istituzione del Concorso per i 2800 tecnici per il Sud, le nuove assunzioni di 1000 esperti partiranno nei prossimi giorni, coordinate dalle Regioni e indirizzate a Province e Comuni.

Vediamo ora nel dettaglio i profili professionali richiesti per la copertura di 1000 tecnici esperti del nuovo concorso, la valutazione dei titoli e la tipologia di assunzione.

Concorso 1000 tecnici: profili professionali

E’ atteso in questi giorni il bando per l’istituzione del nuovo Concorso 1000 tecnici, per l’assunzione di esperti, in particolar modo di agenti dell’innovazione e dell’efficienza in:

valutazioni ambientali,

sismiche,

urbanistica,

edilizia,

paesaggio,

infrastrutture.

Questi profili verranno messi a disposizione di Regioni, Comuni e Province dal dipartimento della Funzione Pubblica. Inoltre, i tecnici esperti richiesti per queste assunzioni forniranno alle autonomie locali il supporto tecnico nello svolgimento di procedure complesse.

Come affermato nella Conferenza: “E’ probabile che il tipo di selezione si svolgerà in conformità a quanto già previsto per lo scorso bando di concorso 2800 tecnici per il Sud.”

Dunque anche per quanto riguarda questo nuovo concorso sarà prevista la valutazione dei titoli. Non si è accennato invece alla durata stabilita per gli incarichi, anche se è molto probabile si tratti di assunzioni a tempo determinato in quanto, come il precedente concorso di 2800 tecnici per il Sud, è connesso al Recovery Plan.

Le nuove assunzioni di tecnici esperti in ballo per questo nuovo Concorso saranno avviate nel corso dei prossimi giorni e in seguito perfezionate per adeguare le autonomie locali alle richieste del Recovery Plan.







