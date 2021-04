Concorso Comune Salerno, 3 avvocati a tempo indeterminato: come partecipare e cosa studiare

Nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02-04-2021 è stato pubblicato il bando per un nuovo concorso Comune Salerno. Come previsto dal Piano dei Fabbisogni di personale 2020-2022, verranno assunti 3 avvocati a tempo pieno e indeterminato.

Nella selezione, per determinare il punteggio della graduatoria di merito, verranno valutati i titoli e il punteggio ottenuto nelle prove. La domanda di partecipazione può essere inoltrata fino al 2 maggio 2021.

Vediamo come è strutturato il concorso e chi può accedervi.

Al Concorso avvocati Salerno possono partecipare tutti gli individui in possesso dei requisiti generali di ammissione e di uno dei seguenti titoli di studio:

E’ necessaria inoltre l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e l’iscrizione all’Albo Professionale per un periodo non inferiore ai 5 anni.

I requisiti devono essere posseduti al momento della chiusura delle iscrizioni.

Scarica il bando

La domanda deve essere compilata e inoltrata online, previa registrazione al portale www.gestioneconcorsipubblici.it/salerno/. I termini scadono il 2 maggio 2021.

Il documento generato dal sistema dovrà essere stampato per l’identificazione prima delle prove d’esame.

Qualora le domande di partecipazione siano più di 30, le prove di selezione verranno precedute da una preselettiva.

La prova è composta da quesiti a risposta multipla sulle conoscenze tecniche riferite al profilo (e indicate nel bando) e su logica matematica, numerica, deduttiva e di ragionamento.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati prima dello svolgimento.

La selezione prosegue con:

Per la preparazione consigliamo:

Luigi Tramontano,

Maggioli Editore

2021,

Il presente kit suddiviso in 2 tomi si presenta come strumento di preparazione per i candidati alle prove di selezione previste dai concorsi per Avvocato, indetti dagli Enti locali. I concorsi per Avvocato o Funzionario Avvocato presso gli enti locali prevedono una selezione composta da:- prova...