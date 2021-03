Esame di Stato architetto 2021, prova orale svolta a distanza: novità, date sessioni e sedi

A giugno e a novembre le date delle sessioni dell’Esame di Stato Architetto 2021 e dell’Esame di Stato Ingegnere 2021. L’Ordinanza Ministeriale n.64 del 21-01-2021 è stata pubblicata sul nuovo sito del Ministero dell’Università e della Ricerca e ha riportato indicazioni anche sulle sedi, confermando le anticipazioni dell’architetto, nonché autore e docente dei corsi di preparazione, Alberto Fabio Ceccarelli.

Le modalità di svolgimento invece sono state rese note con il decreto ministeriale 238 del 26-02-2021, firmato dal neo ministro Maria Cristina Messa: la formula anche per quest’anno è la prova orale unica a distanza.

Tutte le informazioni in sintesi.

Esame di stato architetto 2021: prova orale a distanza

Il DM 238/2021 ha confermato la prova orale unica con modalità di svolgimento a distanza anche per l’anno in corso.

Le indicazioni per l’esame di stato sono fornite anche dalle stesse Università. L’Università La Sapienza di Roma, ad esempio, ha pubblicato il Decreto Rettorale 876/2021 con le indicazioni per la prima sessione. In questo caso il collegamento verrà effettuato con Google Meet.

I candidati dovranno studiare tutte le materie previste dalla normativa di riferimento in quanto l’orale consente di accertare l’acquisizione delle competenze, delle nozioni e delle abilità richieste per l’accesso allo specifico profilo professionale.

Date Esame di Stato architetto

Nell’ordinanza ministeriale n.64 del 21-01-2021 sono indicate le date di inizio delle iscrizioni e dello svolgimento delle prove.

Il calendario per la prima sessione è il seguente:

25 maggio 2021 , scadenza delle iscrizioni;

, scadenza delle iscrizioni; 16 giugno 2021 , inizio delle prove per quinquennali;

, inizio delle prove per quinquennali; 23 giugno 2021, inizio delle prove per triennali.

Il calendario per la seconda sessione invece:

19 ottobre 2021 , scadenza delle iscrizioni;

, scadenza delle iscrizioni; 17 novembre 2021 , inizio delle prove per quinquennali;

, inizio delle prove per quinquennali; 24 novembre 2021, inizio delle prove per triennali.

Per la preparazione dell’esame di stato architetto consigliamo:

Guida pratica alla progettazione + Prontuario tecnico urbanistico amministrativo - Kit per la preparazione all’esame di abilitazione Alberto Fabio Ceccarelli, Paolo Villatico Campbell, 2020, Maggioli Editore 2020, Volume 1: "Guida pratica alla progettazione per l’esame di abilitazione"Qualificato testo di riferimento per la progettazione architettonica, urbanistica e di recupero/restauro, la GUIDA PRATICA ALLA PROGETTAZIONE è, da oltre 19 anni, lo strumento indispensabile per prepararsi...



Sedi esame di Stato architetto 2021

Per accedere all’Esame di Stato 2021 architetti, i candidati possono fare domanda di ammissione in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione.

Le sedi:

Bari (Politecnico);

Matera (Università della Basilicata);

Cagliari;

Camerino;

Cesena (Università di Bologna);

Ferrara;

Firenze;

Genova;

Milano (Politecnico);

Napoli (Università Federico II e Università della Campania L. Vanvitelli);

Palermo;

Parma;

Perugia;

Pescara (Università G. D’Annunzio);

Roma La Sapienza;

Reggio Calabria;

Salerno;

Sassari;

Torino (Politecnico);

Trieste;

Venezia (Ist. Architettura).

Vai alla tabella completa delle sedi d’esame

Esame di Stato architetto: come funziona

L’architetto Ceccarelli, docente dei corsi di preparazione e autore di testi per l’Esame di Stato, durante un webinar ha fornito indicazioni su:

modalità d’esame, in base alle esperienze 2020;

come prepararsi e differenza tra sedi;

testi per la preparazione.

Ecco la registrazione







© RIPRODUZIONE RISERVATA