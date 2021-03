Concorsi Comune di Cremona: bandi e assunzioni in arrivo per 135 posti

Con la Deliberazione n. 70 del 17 marzo 2021, la Giunta Comunale di Cremona ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023, con il quale il Comune prevede di aggiornare e implementare l’organico in forza nei prossimi tre anni, anche con nuovi concorsi.

Il Piano prevede un totale di 135 assunzioni da portare a termine entro il 2023, così distribuite:

85 assunzioni nel 2021;

25 nel 2022;

25 assunzioni previste per il 2023.

Concorsi Comune di Cremona: le figure richieste

Le figure da assumere seguendo il piano dei fabbisogni rientreranno nei seguenti profili professionali:

Dirigenti;

Istruttori direttivi (Amministrativi, Tecnici, Contabili);

Istruttori (Amministrativi, Tecnici, Contabili);

Agenti di Polizia Locale;

Assistenti sociali;

Operatori;

Incarichi di Alta Specializzazione.

In base alla categoria, saranno quindi previsti concorsi sia per laureati che per diplomati, con contratti a tempo indeterminato e determinato.

Concorsi Comune di Cremona: le assunzioni per il 2021

Come detto in precedenza, saranno 85 le assunzioni previste dal Comune di Cremona per il 2021. Di queste, 16 assunzioni riguardano procedure già avviate nel 2020 e da concludere, le restanti 69 sono a loro volta divise tra assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato. Le prime riguarderanno:

2 dirigenti;

11 istruttori direttivi, cat. D;

6 istruttori, cat. C;

8 agenti di Polizia Locale, cat. C;

1 operatore.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, queste riguarderanno:

34 istruttori educatori;

3 istruttori, cat. C;

1 istruttore direttivo, cat. D;

2 dirigenti;

1 incarico di alta specializzazione.

Non è noto in questo momento quante di queste assunzioni avverranno tramite concorsi pubblici. Il piano, infatti, prevede che le figure ricercate vengano assunte tramite:

utilizzo graduatorie a tempo indeterminato vigenti presso l’Ente;

indizione di concorso pubblico, anche aggregato (previa attivazione mobilità esterna obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001, dando atto che ai sensi dell’art.3 comma 8 della legge n. 58/2019, non è più obbligatoria la procedura di cui all’art. 30 dello stesso D.Lgs);

procedure di mobilità volontaria;

trasformazione dei contratti di formazione e lavoro.

Seguiranno aggiornamenti alla pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale.







