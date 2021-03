Concorso Comune Padova, 60 posti per diplomati: requisiti, come far domanda, prove

Nuovo concorso Comune Padova in Gazzetta Ufficiale: nella pubblicazione n.23 del 23-03-2021 è riportato l’avviamento di un nuova nuova selezione, per soli esami, per la copertura di 60 posti di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato.

Sul sito dell’Ente sono indicati tutti i concorsi attivi:

per 1 istruttore direttivo pedagogico (il bando), con scadenza al 29 marzo ;

; per 20 agenti di polizia (il bando), con scadenza al 29 marzo.

In questo articolo ci concentriamo sul concorso amministrativi approfondendo: requisiti, modalità di invio della domanda e prove.

Concorso Comune Padova per diplomati: requisiti di accesso

Il bando non è ancora stato pubblicato sul sito istituzionale. E’ probabile che venga aggiunto nell’apposita sezione nella mattinata di domani, 24 marzo.

Gli interessati per partecipare devono essere in possesso dei requisiti generali, richiesti obbligatoriamente per tutti i concorsi pubblici, e di un adeguato titolo di studio.

Per i profili in categoria C è richiesto un diploma di scuola secondaria di II grado.

Concorso Comune Padova: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere redatta solo in via telematica e inviata entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta, collegandosi al portale Istanze online del Comune.

Il termine fissato per l’invio è il 22 aprile 2021.

Concorso Comune Padova: prove

La selezione del Concorso Comune Padova per amministrativi è per soli esami. Non verranno considerati titoli di studio, di servizio o di altra tipologia a eccezione di quelli richiesti per l’accesso (che non contribuiscono a far punteggio).

Facendo riferimento a precedenti selezioni per la stessa categoria, i candidati potrebbero affrontare:

preselezione , eventuale, attivata con un numero di candidati elevato;

, eventuale, attivata con un numero di candidati elevato; prova scritta ;

; prova orale.

Attendiamo la pubblicazione del bando sul sito istituzionale per completare le informazioni a riguardo.







