Concorsi Provincia di Caserta: 52 posti nel 2021 e nuovi bandi in arrivo

Si sbloccano le assunzioni presso la Provincia di Caserta, con nuovi concorsi previsti per il 2021. A darne notizia proprio il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, che ha annunciato contestualmente l’approvazione del nuovo “Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023″.

In un recente Comunicato stampa Magliocca ha infatti affermato che il nuovo Piano “Consentirà di dare nuova linfa, e quindi potenziare gli organici dei vari uffici dell’Ente, specialmente quelli tecnici della Viabilità e dell’Edilizia Scolastica, che sono sotto pressione da tempo e che, per l’occasione, ringrazio. Non abbiamo potuto intraprendere nuove procedure assunzionali negli ultimi anni a causa della situazione di dissesto finanziario in cui l’Ente si trovava. Ora, invece, con questo ultimo provvedimento possiamo iniziare a programmare l’assunzione di nuovo personale. Per la fine di Aprile pubblicheremo i relativi bandi di concorsi, dando così inizio a questa nuova fase di potenziamento degli uffici dell’Ente“.

I nuovi concorsi permetteranno quindi il potenziamento di un organico che negli ultimi anni si era progressivamente ridotto, a causa del mancato turnover, di cessazioni di servizio non accompagnate da nuove assunzioni.

Concorsi Provincia di Caserta: i bandi per il 2021

Sono previste dal nuovo Piano fabbisogni per il 2021 le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

12 posti di istruttori direttivi tecnici (Cat. D1);

2 posti di istruttori direttivi informatici (Cat. D1);

4 posti di istruttori direttivi amministrativi (Cat. D);

1 posto di istruttore direttivo contabile (Cat. D);

4 posti di istruttori direttivi avvocati (Cat. D1);

9 posti di istruttori tecnici (Cat. C);

1 posto di istruttore informatico (Cat. C);

2 posti di istruttori contabili (Cat. C);

2 posti di guardie provinciali (Cat. C);

4 posti di istruttori amministrativi (Cat. C);

6 posti di istruttori di vigilanza (Cat. C).

A queste si aggiungono altre 3 assunzioni a tempo determinato per:

1 posto di Dirigente tecnico;

1 posto di Dirigente amministrativo;

2 posti di Istruttori direttivi amministrativi (Cat. D).

Un totale quindi di 52 nuove assunzioni alle quali si aggiungono altri due posti da selezionare tramite centri per l’impiego. Al momento non si sa se tutte le assunzioni si tradurranno in concorsi oppure avverranno tramite mobilità o utilizzo di graduatorie da altri Enti.

Il Piano prevede inoltre altre 24 assunzioni per il 2022 e 5 per il 2023. Si attende quindi la fine di aprile per l’avvio dei primi concorsi per la Provincia di Caserta.







© RIPRODUZIONE RISERVATA