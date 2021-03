Bonus bebè 2021, come fare domanda: la procedura online

Bonus bebè riconfermato per l’anno in corso grazie alla Legge di Bilancio 2021: il sussidio per neogenitori sarà dunque riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Per questo motivo il 3 marzo scorso l’Inps ha emanato un’importante comunicazione riguardo il rilascio della procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità attraverso tre diverse modalità.

Vediamo ora nel dettaglio un breve riepilogo del funzionamento dell’agevolazione, i requisiti per ottenerlo, gli importi e tutti i passaggi per inoltrare la domanda online.

Bonus bebè 2021: requisiti

Innanzitutto è bene chiarire che l’assegno di natalità (anche definito come bonus bebè) è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno viene corrisposto ai neogenitori fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

In questo caso, la Legge di Bilancio 2021 specifica nell’articolo 65 il riconoscimento di questa agevolazione per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Per poter presentare la domanda ed avere accesso all’assegno di natalità, il genitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario);

residenza in Italia;

convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

Nell’eventualità in cui il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante.

Bonus bebè 2021: importi

I vari importi dei Bonus bebè per i bambini nati, adottati o in affidamento preadottivo nel 2021 sono modulati in relazione al valore dell’ISEE presentato dalle famiglia:

1.920 euro annui (160 euro al mese) per le famiglie che riportano un Isee fino a 7 mila euro;

1.440 euro annui (120 euro al mese) per le famiglie che riportano un Isee tra 7 mila e 40 mila euro;

960 euro annui (80 euro al mese) per le famiglie che riportano un Isee superiore a 40 mila euro.

Invece, per quanto riguarda i figli successivi al primo, gli importi aumentano del 20 per cento:

2.304 euro annui (192 euro al mese) con figlio successivo al primo, per le famiglia con Isee fino a 7 mila euro;

1.728 euro annui (144 euro al mese) con figlio successivo al primo, per le famiglie con Isee tra 7 mila e 40 mila euro;

1.152 euro annui (96 euro al mese) con figlio successivo al primo, per le famiglie con un Isee superiore a 40 mila euro.

Importante ricordare che l’assegno viene erogato fino al compimento del primo anno di età o fino al primo anno dal suo ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Inoltre il bonus viene pagato a partire dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la domanda ed è versato dall’Inps direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban intestati al richiedente.

Bonus bebè 2021: domanda online

I genitori che vorranno presentare la domanda per ottenere l’assegno mensile di natalità dovranno inoltrare il modulo entro e non oltre la la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino. Inoltre, la domanda di assegno deve essere inoltrata dai richiedenti esclusivamente in via telematica e una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, attraverso l’impiego di uno dei seguenti canali:

portale web;

numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

patronati.

Nell’ipotesi di nascite gemellari o adozioni plurime, ossia avvenute contestualmente, sarà invece necessario presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

Dal momento che a partire dal 10 aprile 2020 non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163, la presentazione della domanda da parte dell’avente diritto attraverso l’opzione online accessibile grazie al portale web dell’Inps, può essere effettuata seguendo i passaggi qui elencati:

accedere sul sito ufficiale Inps cliccando qui;

digitare nel motore di ricerca interno al sito "Assegno di natalità";

”; selezionare tra i risultati elencati il Servizio “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino)”, come nell’esempio:

accedere attraverso una delle seguenti credenziali: codice PIN Dispositivo rilasciato dall’Istituto (si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più

nuovi PIN), SPID, CIE o CNS:

una volta avuto accesso ai servizi offerti dal portale web dell’Inps, i neogenitori richiedenti il Bonus bebè 2021 potranno inviare la richiesta di sussidio per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

cliccare infine su “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito” e selezionare poi la voce “Assegno di natalità- Bonus Bebè”;

In alternativa è possibile accedere direttamente alla pagina del Bonus Bebè 2021 sul sito ufficiale INPS “Assegno di natalità (Bonus Bebè)”, per poi cliccare su “Accedi al servizio” a sinistra della schermata:

sarà poi l’ente a verificare il reale possesso dei requisiti indispensabili per poter usufruire del bonus;

gli importi saranno invece calcolati e modulati a seconda del valore dell’ISEE in possesso alle famiglie e precedentemente dichiarato.

Si ricorda che il termine ultimo per presentare la domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. In questo caso l’assegno di natalità decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno dall’evento.

Per quanto riguarda per le nascite/adozioni/affidamenti già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021, la data ultima per la presentazione della domanda è il 13 giugno.

(Fonte: sito ufficiale Inps)







