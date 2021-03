Concorsi pubblici 2021, 4.536 assunzioni in arrivo: il comunicato del Ministero della PA

Tra i concorsi pubblici 2021 sarà avviata una selezione per l’assunzione di 4.536 unità. Il 2 marzo il Ministero della Funzione Pubblica ha pubblicato un comunicato riportante il fabbisogno di personale delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici non economici.

In particolare sono interessati: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia per l’Italia Digitale, il Mibact e altre amministrazioni.

Il comunicato informa anche che il Dipartimento della funzione pubblica sta definendo le linee guida per l’organizzazione delle prove a distanza con sistema di proctoring.

Nei successivi paragrafi un riepilogo dei fabbisogni.

Concorsi pubblici 2021: profili e unità richieste

Nuove selezioni verranno indette nel corso del 2021 per assumere personale nelle amministrazioni centrali e negli enti pubblici non economici. In totale sono 4.536 i posti da assegnare tramite concorso.

La tabella riassuntiva con indicazione dei profili e delle unità necessarie:

CONCORSI DA BANDIRE UNITÀ-PROFILO PROFESSIONALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 80 unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità DI Area III: ingegneri, architetti e geologi Ente Parco Pantelleria 1 unità – area C cat. C1 – profilo Funzionario amministrativo/contabile – indirizzo economico

1 unità – area B cat. B1 – collaboratore amministrativo/contabile ACCADEMIA DELLA CRUSCA 1 unità – area C- Cat C1 – profilo Collaboratore amministrativo- contabile

1 unità – area B Cat. B1 – profilo Coadiutore amministrativo – Contabile MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 101 funzionari informatici da inquadrare in Area III-F1 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 93 collaboratori amministrativi con competenze in ambito informatico, da inquadrare nell’Area funzionale III, parametro retributivo F1 AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 8 unità di personale di Area III^ F1 con profilo di funzionario tecnico AMMINISTRAZIONI VARIE 4.000 unità di personale di Area II^ F1 MIBACT 250 unità di personale area III^ F1 TOTALE 4.536 unità

In questa tabella le selezioni da bandire non comprese nel concorso unico:

CONCORSI IN DEROGA AL CONCORSO UNICO 2021 UNITÀ-PROFILO ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 40 posti per il reclutamento di dirigenti sanitari medici, dirigenti sanitari farmacisti, funzionari tecnico sanitari, funzionari dei servizi tecnici, funzionari giuridici di amministrazione, funzionari economico-finanziari, funzionari linguistici, funzionari della comunicazione, funzionari statistici, assistenti amministrativi TOTALE 229 unità

Concorsi Pubblici 2021: il Ministero lavora per svolgere prove a distanza

Il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando per gestire le prove dei concorsi pubblici a distanza.

Come conferma lo stesso comunicato: “Il Dipartimento della funzione pubblica sta inoltre definendo, d’intesa con il Garante della Privacy, le linee guida per l’organizzazione e lo svolgimento a distanza delle prove concorsuali (il cosiddetto “proctoring”), che in questi tempi di emergenza epidemiologica rappresenta una doverosa innovazione tecnologica per non bloccare la macchina delle assunzioni“.

Una soluzione che consentirebbe di organizzare più velocemente le selezioni concorsuali, dal momento che il protocollo del 3 febbraio, ancora vigente, limita i candidati in presenza per ogni sede-sessione a 30.







