Concorsi ISPRA 2021, pubblicati bandi per tecnologi e collaboratori tecnici: come partecipare

Nuovi concorsi ISPRA 2021 in Gazzetta Ufficiale: nella pubblicazione n.15 del 23 febbraio 2021 sono stati resi noti gli avvisi che danno il via alla procedura di selezione per più di 50 posti.

I candidati sono valutati sulla base dei titoli e del punteggio conseguito nelle prove d’esame. Le assunzioni saranno a tempo determinato e indeterminato.

Nei prossimi paragrafi vediamo profili, requisiti di ammissione, modalità per l’invio della domanda, prove e programmi.

Concorsi ISPRA 2021: bandi pubblicati

Nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 23-2-2021 sono stati pubblicati i seguenti bandi:

1 posto di Collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno e determinato della durata di quindici mesi (bando);

1 posto di Collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno e determinato della durata di quindici mesi (bando);

1 posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi (bando);

1 posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi (bando);

49 posti di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato (bando);

, a tempo pieno ed indeterminato (bando); 3 posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi (bando).

Continuano le selezioni per l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) di Roma e per le altre sedi. Nei mesi scorsi sono stati espletati ulteriori bandi per Collaboratori tecnici e tecnologi.

Concorsi Ispra: l’elenco con tutti i bandi pubblicati

Concorsi ISPRA 2021: requisiti di ammissione

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali, richiesti per tutti i concorsi pubblici nazionali, e dei requisiti specifici, differenziati per profilo professionale, al momento della presentazione della domanda.

I requisiti specifici possono riguardare titoli di studio, capacità o competenze informatiche/tecniche. Per approfondire consigliamo un’attenta lettura del bando del profilo scelto.

L’ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati.

Concorsi ISPRA 2021: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente via internet, utilizzando l’applicazione sul sito selezione.isprambiente.it.

Il termine per l’invio è fissato alle ore 16 del 25 marzo 2021.

Concorsi ISPRA 2021: prove

Le fasi della selezione dei Concorsi Ispra sono differenziate per profilo professionale. I bandi hanno stabilito una valutazione dei titoli e delle prove d’esame.

I candidati che concorrono per 49 posti di tecnologo, ad esempio, devono affrontare due prove scritte e un colloquio. La preselezione viene introdotta esclusivamente con la ricezione di un elevato numero di domande di ammissione.

Altri profili invece hanno una prova unica orale.







