Concorsi Università di Torino 2021, 28 posti a tempo indeterminato per tecnici e amministrativi: come partecipare

La Gazzetta Ufficiale, speciale concorsi ed esami, n. 16 del 26-06-2021 riporta avvisi riguardanti nuovi concorsi Università di Torino per 28 posti di categoria D da assumere a tempo indeterminato. La selezione è per soli esami.

Le figure richieste, il rispettivo fabbisogno ed eventuali riserve:

2 unità servizi per l’internazionalizzazione , categoria D e posizione economica D1, con riserva di 1 posto ai volontari delle Forze Armate (bando);

, categoria D e posizione economica D1, con riserva di 1 posto ai volontari delle Forze Armate (bando); 3 unità servizi di supporto per la pianificazione strategica e le decisioni degli organi di Governo e dei Dipartimenti , categoria D e posizione economica D1 (bando);

, categoria D e posizione economica D1 (bando); 2 unità servizi per la programmazione e l’assicurazione della qualità , categoria D e posizione economica D1 (bando);

, categoria D e posizione economica D1 (bando); 6 unità servizi di e-learning e collaboration online , categoria D e posizione economica D1, con riserva di 3 posti ai volontari delle Forze Armate (bando);

, categoria D e posizione economica D1, con riserva di 3 posti ai volontari delle Forze Armate (bando); 6 unità servizi per l’ICT (Information and communications technology), categoria D e posizione economica D1, con riserva di 3 posti per i volontari delle Forze Armate (bando);

(Information and communications technology), categoria D e posizione economica D1, con riserva di 3 posti per i volontari delle Forze Armate (bando); 2 unità trasformazione digitale dell’Ateneo , categoria D e posizione economica D1, con riserva di 1 posto per i volontari delle Forze Armate (bando);

, categoria D e posizione economica D1, con riserva di 1 posto per i volontari delle Forze Armate (bando); 5 unità servizi di supporto alle procedure amministrative e contabili , categoria D e posizione economica D1, con riserva di 3 posti per i volontari delle Forze Armate (bando);

, categoria D e posizione economica D1, con riserva di 3 posti per i volontari delle Forze Armate (bando); 1 unità Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi (laboratorio di microbiologia e virologia), categoria D e posizione economica D1 (bando);

(laboratorio di microbiologia e virologia), categoria D e posizione economica D1 (bando); 1 unità Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi , categoria D e posizione economica D1 (bando);

, categoria D e posizione economica D1 (bando); 1 unità Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco, categoria D e posizione economica D1 (bando).

La domanda di ammissione deve essere presentata online, tramite il sito web www.unito.it entro le ore 15 del 28 marzo 2021.

Concorsi Università di Torino 2021: requisiti di ammissione

Dal gennaio 2021 l’Università di Torino ha pubblicato diversi bandi per incrementare il personale dell’area amministrativa e tecnica (qui tutte le selezioni in categoria D).

Nel settore pubblico per l’assunzione in categoria D è richiesta una laurea, generale o di indirizzi specifici a seconda del profilo. In particolare:

laurea triennale o magistrale ai sensi del D.M. 270/04;

laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99;

diploma di laurea (vecchio ordinamento) previgente al D.M. 509/99.

I candidati devono essere in possesso anche dei requisiti generali, richiesti per tutti i concorsi pubblici (li abbiamo riassunti in questo articolo).

Concorsi Università di Torino 2021: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 15 del 28 marzo 2021 utilizzando il form presente sul sito dell’Università di Torino. Nelle pagine di approfondimento, presenti per ciascun bando, è riportata la dicitura “iscrizione telematica” cliccabile per iniziare la compilazione.

La domanda dovrà essere stampata e consegnata all’atto dell’identificazione il giorno della prova preselettiva, se attivata, o della prova scritta.

Prove Concorsi Università di Torino 2021

I concorsi Università di Torino hanno una selezione per soli esami. Non è necessario presentare titoli, salvo quelli necessari per l’ammissione.

Le prove sono:

preselezione , attivata con un numero elevato di domande, che potrà consistere in test a risposta multipla di logica e materie previste dal programma;

, attivata con un numero elevato di domande, che potrà consistere in test a risposta multipla di logica e materie previste dal programma; prima prova scritta ;

; seconda prova scritta , a contenuto teorico-pratico, consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica o nella descrizione/analisi di un progetto (la modalità è differente rispetto al profilo);

, a contenuto teorico-pratico, consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica o nella descrizione/analisi di un progetto (la modalità è differente rispetto al profilo); prova orale, sugli argomenti delle prove d’esame. In sede di colloquio, per alcuni profili, verrà accertata anche la conoscenza della lingua inglese, di una ulteriore lingua a scelta (tra francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese), dei principali sistemi di office automation (MS Office, Internet, posta elettronica), delle funzionalità avanzate di excel o di altre a supporto delle specifiche mansioni.

Il programma d’esame è differente per ogni profilo.

Il diario dell’eventuale prova preselettiva, o delle successive prove, verrà pubblicato dal 15 aprile 2021 sul sito dell’Università.







