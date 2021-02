Concorso Banca d’Italia 2020, 15 esperti ICT a tempo indeterminato: aggiornamenti sulle prove

Il 2020 si chiude con un nuovo Concorso Banca d’Italia, il terzo per laureati pubblicato successivamente alle selezioni per esperti in economia e in ingegneria, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 15 esperti, area tecnica, per l’information and communication technology (ICT). I profili richiesti sono così ripartiti:

12 esperti con conoscenze nelle tecnologie dei sistemi informatici distribuiti e a registro distrubuito e dell’intelligenza artificiale;

3 esperti con esperienza nel campo della cyber intelligence applicata alla difesa preventiva, proattiva e reattiva.

Le domande possono essere inviate fino al 19 gennaio 2021.

La maggior parte dei vincitori verrà inserita negli uffici dell’Amministrazione centrale di Frascati.

Concorso Banca d’Italia 2020: requisiti di accesso

I titoli di studio necessari per accedere al concorso Banca d’Italia per esperti ICT sono:

laurea magistrale/specialistica , conseguita con almeno 105/110 o votazione equivalente, in ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27), ingegneria elettronica (32S/LM-29), ingegneria informatica (35S/LM-32), ingegneria dell’automazione (29S/LM-25), informatica (23S/LM-18), sicurezza informatica (LM-66), matematica (45S/LM-40), fisica (20S/LM-17);

, conseguita con almeno 105/110 o votazione equivalente, in ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27), ingegneria elettronica (32S/LM-29), ingegneria informatica (35S/LM-32), ingegneria dell’automazione (29S/LM-25), informatica (23S/LM-18), sicurezza informatica (LM-66), matematica (45S/LM-40), fisica (20S/LM-17); diploma di laurea di vecchio ordinamento, conseguito con almeno 105/110 o votazione equivalente, in ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica, informatica, scienze dell’informazione, matematica, fisica;

di vecchio ordinamento, conseguito con almeno 105/110 o votazione equivalente, in ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica, informatica, scienze dell’informazione, matematica, fisica; altre lauree equiparate o equipollenti per legge;

per legge; titoli di studio conseguiti all’estero, con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti a seguito di un provvedimento specifico richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.

Per la procedura dei 3 esperti della cyber intelligence, è richiesta anche un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel ruolo, maturata in attività di lavoro dipendente o autonomo.

Leggi il bando

Concorso Banca d’Italia 2020: modalità di invio della domanda

La domanda deve essere presentata entro le ore 16 del 19 gennaio 2021 utilizzando l’applicazione sul sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it

Concorso Banca d’Italia 2020: prove

Con la ricezione di più di 1.500 domande di partecipazione la Banca d’Italia procederà a una preselezione per titoli, per individuare 1.500 candidati da ammettere alla prova scritta.

Il calendario e il luogo di svolgimento verrà reso noto in una delle Gazzette Ufficiali del mese di febbaio 2021.

La selezione consiste in:

prova scritta , che prevede lo svolgimento di 3 quesiti a risposta sintetica sulle materie a programma e un elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità;

, che prevede lo svolgimento di 3 quesiti a risposta sintetica sulle materie a programma e un elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità; prova orale, un colloquio sulle materie a programma (per verificare conoscenze tecniche, capacità espositiva, capacità di cogliere le interrelazioni tra argomenti e capacità di giudizio critico), una conversazione in lingua inglese ed un eventuale approfondimento delle esperienze professionali maturate.

Concorso Banca d’Italia 2020: calendario prove

Con avviso nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2021 sono stati forniti aggiornamenti sulle prove.

Per il profilo 12 esperti con conoscenze nelle tecnologie dei sistemi informatici distribuiti e a registro distribuito e dell’intelligenza artificiale sono state ricevute 842 domande, quindi la preselezione non avrà luogo. Il calendario della prova scritta sarà reso noto nel mese di marzo 2021.

Per il profilo 3 esperti con esperienza nel campo della cyber intelligence applicata alla difesa preventiva, proattiva e reattiva sono pervenute 89 domande di partecipazione. La prova scritta si terrà il 16 marzo 2021 alle 9.30 in tre diverse sedi nel territorio di Roma.







