Reddito di cittadinanza simulatore online Inps: come accedere e utilizzarlo. Calcola benefici e importi

Il servizio del Reddito di cittadinanza non è per tutti. Per diventare fruitori di questo sostegno offerto dallo Stato è infatti necessario essere in possesso di diversi e specifici requisiti economici, di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.

Per questo motivo, al fine di agevolare cittadini, CAF, uffici territoriali e altri soggetti nella determinazione di tali requisiti, è stato predisposto, sul sito dell’Inps, un simulatore RdC/PdC (introdotto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.) che consente di valutare:

il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali;

la misura della prestazione spettante.

Vediamo ora nel dettaglio come accedere e utilizzare il simulatore online disponibile sul sito dell’Inps e come calcolare tutti i benefici e gli importi.

Reddito di cittadinanza simulatore: cos’è

Il simulatore del Reddito di cittadinanza è una prestazione resa disponibile sul portale Inps che consente ai cittadini, aspiranti fruitori del Rdc, di calcolare e verificare due fattori fondamentali:

il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legge e richiesti per ottenere l’accesso al Rdc e alla PdC;

previsti dalla legge e richiesti per ottenere l’accesso al Rdc e alla PdC; l’importo reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza che spetta in base ai requisiti ISEE in possesso del candidato.

Grazie a questo simulatore è dunque possibile sapere in anticipo se si ha o meno diritto al beneficio e in quale misura.

Reddito di cittadinanza simulatore: come accedere

Per poter utilizzare questa funzione introdotta dall’Inps, per prima cosa si dovrà:

accedere al portale Inps;

cliccare sul menu a tendina “Prestazioni e servizi”, poi selezionare la voce “Servizi”;

cercare “ISEE post-riforma 2015” nell’apposito riquadro “Testo libero”;

nell’apposito riquadro “Testo libero”; effettuare l’accesso all’area dedicata all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, con la relativa modulistica, i simulatori, le guide e la sezione riservata alle domande frequenti (F.A.Q.):

A questo punto il cittadino potrà scegliere una delle due modalità di compilazione dei dati, selezionando uno dei due riquadri di:

simulazione tramite dati relativi ad una DSU attestata valida è disponibile esclusivamente al cittadino che si autentichi tramite PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID);

attestata valida è disponibile esclusivamente al cittadino che si autentichi tramite PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID); simulazione tramite dati ISEE autodichiarati è utilizzabile senza che sia necessario autenticarsi con PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID).

Reddito di cittadinanza simulatore: tramite ISEE

Per effettuare questo tipo di calcolo tramite i dati ISEE autodichiarati, è necessario:

cliccare la voce “ Simula il calcolo ” nella parte in basso a destra del riquadro “Simulazione (ISEE e RDC/PDC);

” nella parte in basso a destra del riquadro “Simulazione (ISEE e RDC/PDC); nella pagina successiva, cliccare su “Continua” nel box dedicato al Reddito di cittadinanza o alla Pensione di cittadinanza per visualizzare il relativo simulatore:

clicca sul bottone ‘Simula’ nel riquadro relativo al tipo di simulazione che si desidera effettuare, scegliendo tra: ISEE ordinario o ISEE minorenne:

nella pagina successiva il cittadino dovrà inserire tutti i dati richiesti, tra cui: informazioni sulla composizione del nucleo familiare (numero componenti, dei figli conviventi, di componenti disabili); sulla casa di abitazione (tipologia, importo del mutuo, canone annuale); sul patrimonio mobiliare e immobiliare ; sulla somma dei redditi del nucleo familiare;

(numero componenti, dei figli conviventi, di componenti disabili); sulla (tipologia, importo del mutuo, canone annuale); sul ; sulla come ultima cosa, cliccare su “Simula i requisiti economici basati sull’Isee e il beneficio del Reddito di cittadinanza”.

Reddito di cittadinanza simulatore: tramite DSU

La simulazione RdC e PdC tramite DSU consente di verificare i requisiti e l’importo spettante sulla base dei dati reali contenuti nella DSU valida presentata in precedenza dall’utente e convalidata dall’INPS. Questa modalità di simulazione è disponibile esclusivamente con l’autenticazione tramite PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID). Per accedere:

cliccare sulla voce “ Inizia acquisizione” contenuta nel box di “Compilazione della dichiarazione sostitutiva unica”;

contenuta nel box di “Compilazione della dichiarazione sostitutiva unica”; l’utente deve indicare il proprio codice fiscale, affinché il sistema recuperi tutte le informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva e alcune informazioni non presenti in ISEE, come ad esempio i trattamenti in godimento o l’eventuale rata del mutuo;

cliccare su “ Simula i requisiti economici basati sull’Isee e il beneficio del Reddito di cittadinanza “;

“; qualora i dati calcolati non soddisfino i requisiti economici per avere diritto al reddito di cittadinanza verrà esposto il prospetto dei requisiti con indicati i valori sopra soglia:

qualora i dati calcolati soddisfino i requisiti economici per avere diritto al reddito di

cittadinanza verrà esposto il prospetto dei requisiti con indicati i valori sotto soglia e a seguire il prospetto con l’importo del beneficio e i dettagli relativi al calcolo:

Libro utile:

Reddito di cittadinanza Nicoletta Baracchini - Emilio Gregori - Giovanni Viganò, 2019, Maggioli Editore 2019, L’introduzione del Reddito di Cittadinanza ha dato corpo e struttura alla svolta intrapresa dal nostro Paese nelle politiche di contrasto alla povertà avvenuta con l’avvio del Reddito di Inclusione. Più che di una svolta, si è trattato di una vera e propria rivoluzione...



(Fonte Inps)







© RIPRODUZIONE RISERVATA