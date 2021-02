Concorso Agenzia Dogane, 15 funzionari nella provincia di Bolzano: requisiti, prove e programmi

Ai sensi della determinazione del direttore della direzione territoriale Bolzano e Trento prot. n.12502/RU del 30 ottobre 2020, è stato indetto il Concorso Agenzia Dogane per 15 funzionari, terza area e fascia retributiva F1, da assumere a tempo pieno e indeterminato negli uffici dislocati nella Provincia autonoma di Bolzano.

La partecipazione è stata estesa a tutti i possessori di laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale senza distinzioni di ambito (rettifica al bando del 31/12/2020, pubblicata nella GU del 5/02/2021). Vista la modifica, sono stati riaperti i termini per fare domanda fino al 30° giorno successivo alla pubblicazione.

L’avviso di rettifica del 31/12/2020 ha eliminato le classi di laurea che limitavano la partecipazione al concorso. Possono essere ammessi tutti i candidati con:

I requisiti richiesti sono:

La domanda di partecipazione al Concorso Agenzia Dogane per la Provincia di Bolzano deve essere presentata entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione della rettifica.

I candidati che hanno già inoltrato la domanda non sono tenuti a ripresentarla, salvo modifica per la segnalazione di eventuali titoli aggiuntivi.

Il form dell’allegato A deve essere compilato in ogni sua parte e inviato con indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a dir.bolzanotrento@pec.adm.gov.it

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

I candidati sostengono le prove d’esame nella lingua scelta nella domanda di ammissione. La procedura di selezione è articolata in più step:

Le materie oggetto di valutazione sono:

Il programma completo e gli argomenti correlati sono indicati all’allegato C.

Il diario delle prove scritte e il risultato della preselezione verranno comunicati ad ogni candidato.

