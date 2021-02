Esame Consulente Lavoro 2021, prove scritte a settembre: ecco tutte le indicazioni

Con avviso nella Gazzetta Ufficiale n.8 del 29-01-2021 è indetta la sessione annuale dell’Esame Consulente Lavoro. Gli interessati possono presentare la domanda di ammissione fino al 16 luglio con le modalità che indicheremo nei seguenti paragrafi.

Le prove scritte si terranno il 6 e il 7 settembre presso gli Ispettorati interregionali del lavoro e gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro dislocati sul territorio. A seguire la prova orale.

Vediamo ora tutte le informazioni sull’Esame di Stato Consulente Lavoro 2021.

Possono sostenere l’esame di abilitazione i candidati con cittadinanza italiana, comunitaria o di Paesi Terzi (purché in possesso di adeguato titolo di soggiorno) e uno dei seguenti titoli di studio:

I candidati inoltre devono essere in possesso o aver richiesto al competenze consiglio provinciale il certificato di compimento della pratica professionale.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La domanda di ammissione deve essere presentata in modalità telematica attraverso il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.lavoro.gov.it. Dall’8 febbraio sarà indicata la procedura per l’invio.

La scadenza invece è fissata al 16 luglio 2021.

L’esame per l’abilitazione consulente lavoro si compone di due prove scritte e una prova orale.

Le due prove scritte consistono nella redazione di un tema su diritto del lavoro e legislazione sociale più un esame teorico-pratico sul tema del diritto tributario scelto dalla commissione.

I candidati hanno 7 ore di tempo per ciascuna prova. E’ consentita la consultazione dei testi di legge non commentati e dei dizionari autorizzati dalla Commissione.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

La Commissione può attribuire fino a 10 punti per ogni prova scritta e per la prova orale. Con un punteggio di 6/10 negli scritti si accede all’orale, mentre con un punteggio di 6/10 all’orale si ottiene l’abilitazione.

Le prove scritte avranno inizio alle 8,30 dei seguenti giorni:

Le prove d’esame avranno luogo presso:

